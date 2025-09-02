Ông Putin lạc quan khả năng đồng thuận đảm bảo an ninh cho Kiev

Ngày 2-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi nhận sự khác biệt về thái độ sẵn sàng lắng nghe các mối quan ngại của Moscow từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump so với chính quyền Mỹ tiền nhiệm.

Ông Putin đưa ra phát ngôn trên trong cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico tại Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc).

“Chính quyền mới lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi từng nêu rõ điều này trong các cuộc tiếp xúc với [Tổng thống Mỹ Joe Biden], nhưng không ai chịu lắng nghe trong nhiệm kỳ của ông ấy. Giờ đây, chúng tôi thấy có những dấu hiệu hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn” - ông Putin nói, đề cập tới những quan ngại của Nga về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng ở châu Âu và mối liên hệ với xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc) ngày 2-9. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ông Putin bác bỏ các cáo buộc từ một số quốc gia châu Âu rằng Nga đang chuẩn bị tấn công các nước thành viên NATO, cho rằng suy đoán này là “hoàn toàn vô lý”.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow coi kế hoạch Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận.

“Ukraine có thể tự quyết định cách thức đảm bảo an ninh cho mình. Nhưng sự an toàn đó không thể đạt được bằng cách gây phương hại đến an ninh của các quốc gia khác, trong đó có Nga” - ông Putin nói rõ.

“Có nhiều phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine, nếu xung đột được giải quyết. Vấn đề này đã được bàn thảo tại Anchorage, và tôi tin rằng có cơ hội để đạt đồng thuận" - ông Putin nói, đề cập hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump tại bang Alaska hồi 15-8.

Ông Putin nói rằng khác với Slovakia, Nga không phải thành viên EU hay NATO, nên ông lựa chọn những cách diễn đạt bớt gay gắt hơn để nêu quan điểm của Moscow. Đồng thời, ông Putin tái khẳng định Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập EU nếu các quốc gia thành viên đồng ý.

Phía Mỹ, EU và Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Putin.

Phương Tây những ngày gần đây đang xúc tiến quá trình bàn thảo đảm bảo an ninh cho Kiev. Điện Elysee (Văn phòng tổng thống Pháp) cho biết Paris sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến với khoảng 30 quốc gia vào ngày 4-9 nhằm rà soát các nỗ lực hỗ trợ an ninh cho Ukraine nếu Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.