Ông Biden bất ngờ chỉ trích ông Trump

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 00:30 AM (GMT+7)

Việc một Tổng thống đắc cử như ông Biden chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm như ông Trump không phải điều thường thấy trong quá trình chuyển giao quyền lực, theo New York Times.

Ông Biden chỉ trích ông Trump vì “thờ ơ” trước vụ tấn công mạng gây chấn động (ảnh: NY Times)

Ông Biden tỏ ra không hài lòng với cách ông Trump xử lý vụ tấn công mạng lớn nhất lịch sử chính phủ Mỹ. Ông Biden cho rằng, Tổng thống Trump đã “hạ thấp một cách phi lý” những mối đe dọa với chính phủ và ngành công nghiệp Mỹ sau vụ tấn công mạng gây chấn động gần đây.

Hôm 16.12, chính phủ Mỹ xác nhận đang bị ảnh hưởng bới một vụ tấn công mạng “rất nghiêm trọng”.

Ông Biden cảnh báo Nga sẽ phải “trả lời” về vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào chính phủ Mỹ và nhiều công ty lớn.

“Những vụ tấn công mạng nguy hiểm xảy ra ngay trước mắt ông Trump nhưng ông ấy không coi chúng ra gì. Với tư cách là Tổng thống, ông ấy phải bảo vệ các lợi ích của Mỹ trong 4 tuần còn lại của nhiệm kỳ chứ không phải sự thờ ơ. Các bạn hãy yên tâm, nếu ông ấy không quan tâm, tôi sẽ xử lý”, ông Biden phát biểu trong cuộc họp báo ở Delaware.

Theo ông Biden, vụ tấn công mạng có thể là một “chiến dịch” của Nga nhằm gây bất lợi cho chính quyền mới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, ông Trump nghi ngờ Trung Quốc mới là thủ phạm.

Phạm vi và hậu quả của vụ tấn công mạng chưa được công bố. Tuy nhiên, đội ngũ của ông Biden cho rằng, “tin tặc Nga” đã xâm nhậm vào hệ thống email riêng của các quan chức đứng đầu Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng, Bộ Thương mại, Bộ An ninh nội địa cùng hàng chục tập đoàn lớn của Mỹ.

Ông Trump nghi ngờ Trung Quốc mới là thủ phạm của vụ tấn công mạng nhằm vào chính phủ Mỹ (ảnh: CNN)

“Vụ tấn công này là mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của chúng ta. Vụ việc được lên kế hoạch cẩn thận và phối hợp kỹ càng, được thực hiện bằng các công cụ an ninh mạng tinh vi. Kẻ tấn công đã làm chính phủ bất ngờ. Sự thật là chính quyền ông Trump đã thất bại trong việc ưu tiên an ninh mạng”, ông Biden nói.

“Tôi không được biết mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công. Nhưng rõ ràng là chúng ta không hề an toàn ngay lúc này”, ông Biden nói thêm.

Các thành viên thuộc nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết, họ nắm được rất ít thông tin về vụ tấn công mạng. Việc Lầu Năm Góc Mỹ đột ngột ngừng chuyển giao quyền lực khiến đội ngũ ông Biden gần như “mù tịt” thông tin về an ninh mạng.

“Còn quá nhiều điều chúng tôi chưa biết, bao gồm cả quy mô vụ tấn công và thiệt hại. Tin tặc Nga có thể đã đặt thành công ‘cửa sau’ để xâm nhập hệ thống mạng của chính phủ. Trường hợp xấu nhất là dữ liệu của chúng ta bị thao túng và hệ thống bảo mật thông tin bị phá hoại”, ông Biden nói.

“Tôi đã được báo cáo toàn bộ và mọi thứ đang trong tầm kiểm soát”, ông Trump viết trên Twitter ngày 19.12 và không cho biết chi tiết thêm.

