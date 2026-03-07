NYT: Bằng chứng mới cho thấy Mỹ chịu trách nhiệm về vụ tấn công trường học ở Iran

HÌnh ảnh sau khi khu tường học bị tấn công. Ảnh từ mạng xã hội.

Vụ tấn công vào trường nữ sinh Shajarah Tayyebeh ngày 28/2 diễn ra vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công vô cớ do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao của Iran, cũng như hàng trăm thường dân. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn cho đến nay.

Trong phân tích của mình, dựa trên hình ảnh vệ tinh mới được công bố, các bài đăng trên mạng xã hội đã được xác minh và các video có định vị địa lý, tờ NYT kết luận rằng trường học đã bị tấn công chính xác cùng lúc với nhiều cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào một căn cứ hải quân liền kề thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Hình ảnh lịch sử cho thấy tòa nhà trường học được tách ra khỏi khu quân sự vào năm 2016 và mang những đặc điểm rõ ràng của một cơ sở giáo dục dân sự, bao gồm sân thể thao và tranh tường của trẻ em.

"Bằng chứng cho thấy vụ tấn công ngày 28/2 phá hủy một trường tiểu học ở Minab, Iran, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng (nhiều trẻ em), có khả năng xảy ra trong lúc Mỹ tấn công một căn cứ hải quân gần đó của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran" - NYT viết.

Wes J. Bryant, một cựu chuyên gia về nhắm mục tiêu của Không quân Mỹ, nói với tờ NYT rằng các cuộc tấn công là những cú đánh trúng mục tiêu "hoàn hảo" , cho thấy trường học này hoặc là bị "nhận diện sai mục tiêu" hoặc bị tấn công dựa trên thông tin tình báo lỗi thời.

Hôm thứ Năm, BBC cũng công bố một phân tích tương tự, lưu ý rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy trường học đã bị trúng bom nhiều lần dựa trên các vết cháy xung quanh tòa nhà và khoảng cách gần giữa các địa điểm bị trúng bom của căn cứ IRGC và trường học cho thấy "việc tấn công khu vực này là có chủ ý".

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đưa ra những câu trả lời né tránh, với thư ký báo chí Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng “Bộ Chiến tranh đang điều tra vấn đề này”. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định lực lượng Mỹ “không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường”.

Hôm thứ Ba, hàng nghìn người đã tập trung tại Minab để dự lễ tang tập thể. Hình ảnh cho thấy hàng loạt những ngôi mộ nhỏ, nông và những chiếc quan tài phủ cờ Iran được đưa qua đám đông người đưa tang. Một người cha tại hiện trường đã cáo buộc "nước Mỹ tội phạm" và Israel là "kẻ giết trẻ em".

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi điều tra, gọi vụ tấn công là một ví dụ về “sự vô nghĩa và tàn bạo của cuộc xung đột này”. UNESCO tuyên bố rằng “việc giết hại học sinh” cấu thành “sự vi phạm nghiêm trọng” luật nhân đạo quốc tế. Nhiều quốc gia cũng đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công.

Vụ tấn công Minab không phải là tội ác đầu tiên mà Mỹ gây ra đối với Iran. Năm 1988, trong Chiến tranh Iran-Iraq, tàu tuần dương USS Vincennes của Hải quân Mỹ đã bắn rơi máy bay dân dụng Iran Air chuyến bay 655, khiến toàn bộ 290 người trên máy bay thiệt mạng. Washington sau đó bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc" và bồi thường nhưng chưa bao giờ chính thức xin lỗi về vụ việc.