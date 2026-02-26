Bill Gates ngoại tình với 2 phụ nữ Nga, hối hận khi liên quan tỷ phú ấu dâm Epstein

Wall Street Journal đưa tin, tại sự kiện gặp mặt nhân viên quỹ từ thiện Gates Foundation hôm 24/2, tỷ phú Bill Gates thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với hai phụ nữ Nga khi vẫn đang chung sống với danh nghĩa vợ chồng cùng bà Melinda French Gates. Nhưng ông Gates khẳng định mối quan hệ này không liên quan đến những nạn nhân trong hồ sơ Epstein.

"Tôi từng ngoại tình, một lần với vận động viên chơi bài Bridge người Nga mà tôi gặp tại các sự kiện thi đấu và một lần với nhà vật lý hạt nhân Nga mà tôi quen qua các hoạt động kinh doanh", ông Gates cho hay.

Tỷ phú Bill Gates và bạn gái. (Ảnh: DM)

Tại buổi gặp, tỷ phú Gates cũng thừa nhận việc giữ mối quan hệ với Epstein là "sai lầm lớn" và phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein.

"Việc dành thời gian cho Epstein và đưa các giám đốc điều hành Gates Foundation tham gia những cuộc họp với ông ta là một sai lầm lớn của tôi. Tôi xin lỗi những người đã bị kéo vào chuyện này vì sai lầm mà tôi gây ra", ông Gates cho hay.

Tỷ phú Gates cho rằng cựu cố vấn khoa học của mình là ông Boris Nikolic biết về những mối quan hệ ngoài luồng đó và kể cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ông Nikolic có mối quan hệ thân thiết với cả vợ chồng tỷ phú Gates.

Ông Gates và bà Melinda ly dị vào năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, bà Melinda chưa từng xác nhận lý do ly hôn là vì Jeffrey Epstein cũng như không nêu lý do cụ thể cho quyết định chấm dứt hôn nhân mà chỉ thừa nhận mối quan hệ giữa Bill Gates và Epstein là một trong những yếu tố khiến bà phải rời bỏ cuộc hôn nhân của mình.

Ngoài ra, bà Melinda French Gates từng đề cập đến vai trò của mối quan hệ giữa chồng cũ và hồ sơ Epstein trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2022 với chương trình CBS Mornings.

Thời điểm đó, bà nhấn mạnh bà không chấp nhận việc chồng mình gặp gỡ Epstein và nhiều lần bày tỏ điều này. Bà cho biết chỉ gặp Epstein một lần duy nhất và mô tả ông ta là "hiện thân của cái ác".

Trước đó vào năm 2013, bà Melinda cũng bày tỏ lo ngại về Epstein, nhưng ông vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với tỷ phú này thêm ít nhất một năm nữa.