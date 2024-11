Nóng: Moscow cáo buộc Ukraine nã tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất sang tỉnh Bryansk của Nga

Ngày 19-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất vào tỉnh Bryansk (Nga), một số trong tên lửa đã bị đánh chặn, theo đài RT.

Tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất. Ảnh: CNN

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã bắn sáu tên lửa ATACMS vào sáng sớm 19-11 (giờ địa phương).

5/6 tên lửa này đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không S-400 và Pantsir, trong khi một tên lửa khác bị hư hại và rơi xuống một địa điểm quân sự của Nga ở Bryansk, gây ra một vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn đã được xử lý, bộ này cho biết thêm.

Quân đội Nga tuyên bố rằng không có thiệt hại nào sau vụ việc.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin về vụ tấn công được đưa ra hai ngày sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ trong đó có tờ The New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công vào bên trong nước Nga. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin.

