Những vấn đề nào được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin?

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết, cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 4-7, khi nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Trump và người dân Mỹ nhân dịp kỷ niệm này, sau khi gửi thông điệp chính thức tới Nhà Trắng một ngày trước đó. Ông Ushakov cho biết, cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 25 phút, thể hiện sự “chuyên nghiệp và mang tính xây dựng cao”.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Putin nhắc lại ưu tiên của Moscow về một giải pháp chính trị và ngoại giao, với điều kiện các lập trường cốt lõi của Nga được xem xét. Đồng thời, ông cáo buộc Ukraine và những nước châu Âu ủng hộ Kiev tìm cách kéo dài và leo thang xung đột.

Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định sẵn sàng giúp chấm dứt xung đột và tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Ông cũng cho rằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt có thể mở ra “triển vọng to lớn” cho sự hợp tác cùng có lợi giữa Nga và Mỹ, theo ông Ushakov. Các đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và sẵn sàng đến thăm Moscow “vào thời điểm thích hợp”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng thảo luận về tình hình xung quanh Iran, nơi đang diễn ra lễ tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng rằng quá trình đàm phán dựa trên bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ giúp tạo ra các giải pháp dài hạn, cùng có thể chấp nhận được đối với các vấn đề then chốt, ông Ushakov cho biết. Tổng thống Nga cũng tái khẳng định sự sẵn sàng của Moscow trong việc cung cấp hỗ trợ thiết thực cho các nỗ lực nhằm giảm leo thang và ổn định khu vực.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump cảm ơn Nga về điều mà ông mô tả là lập trường cân bằng và các đề xuất mang tính xây dựng.

Liên quan đến quan hệ song phương, hai Tổng thống Nga và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì liên lạc, bao gồm các vấn đề quân sự-chính trị và kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến việc sắp tới phóng phi hành đoàn chung Nga-Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ Sân bay vũ trụ Baikonur như một ví dụ mang tính biểu tượng về sự hợp tác giữa hai cường quốc.

Theo vị Trợ lý Tổng thống Nga, Moscow đã chủ động tiến hành cuộc điện đàm trước đó vào ngày 14-6 - sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump, trong khi lần này phía Washington đề xuất điện đàm vào ngày kỷ niệm 250 năm độc lập của Mỹ.