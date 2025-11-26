Đặc phái viên Mỹ gợi ý cho trợ lý của ông Putin về cách điện đàm với ông Trump

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin, còn ông Ushakov đứng ở phía xa. Ảnh: AFP.

Cuộc trao đổi giữa ông Witkoff và ông Ushakov diễn ra ngay sau khi ông Trump đạt được thỏa thuận hòa bình Gaza và chỉ vài ngày trước chuyến thăm Nhà Trắng của ông Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc nói chuyện, ông Witkoff nói với phía Nga rằng ông “rất tôn trọng ông Putin”, đồng thời cho biết đã nói với ông Trump rằng theo quan điểm của mình, Nga luôn muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ông Witkoff nhắc đến việc ông Zelensky sắp tới Nhà Trắng và gợi ý rằng ông Putin nên nói chuyện với ông Trump trước cuộc gặp đó. Ông nói: “Ông Zelensky sẽ đến Nhà Trắng vào thứ Sáu (ngày 17/10). Tôi sẽ có mặt ở đó vì họ muốn tôi tham dự, nhưng tôi nghĩ nếu có thể, chúng ta nên để ông Putin gọi cho ông Trump trước cuộc gặp đó”.

Khi ông Ushakov hỏi liệu một cuộc gọi như vậy có hữu ích hay không, ông Witkoff xác nhận là có. Ông cũng đề nghị ông Putin chúc mừng ông Trump về thỏa thuận Gaza, khẳng định Nga ủng hộ và bày tỏ sự tôn trọng dành cho ông Trump với tư cách “người kiến tạo hòa bình”. “Như vậy thì cuộc gọi sẽ rất suôn sẻ”, ông Witkoff nói.

Hai ngày sau (ngày 16/10), cuộc điện đàm giữa ông Trump – Putin diễn ra. Sau cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng rưỡi, ông Trump tuyên bố sẽ gặp ông Putin tại Budapest (Hungary) và nói rằng ông Putin đã chúc mừng mình về thỏa thuận Gaza.

Cuộc điện đàm được đánh giá là thành công và làm lu mờ nỗ lực thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, khi ông Zelensky tới Nhà Trắng vào ngày 17/10.

Trong cuộc trao đổi với ông Ushakov, ông Witkoff còn đề cập các điều khoản tiềm năng cho thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine. “Giữa tôi và ông, tôi biết điều gì cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình. Vấn đề vùng Donetsk và có thể hoán đổi lãnh thổ ở đâu đó”, ông Witkoff nói, nhấn mạnh rằng “Tổng thống Trump cho tôi rất nhiều không gian và quyền tự quyết để đạt được thỏa thuận”.

Ông Witkoff cũng nói với ông Ushakov rằng: “Chúng tôi đã xây dựng đề xuất 20 điểm của ông Trump về hòa bình, và tôi nghĩ có thể làm điều tương tự với phía ông”, theo bản ghi âm.

Cuộc trò chuyện này được xem là manh mối về nguồn gốc của bản đề xuất hòa bình 28 điểm xuất hiện đầu tháng này, văn bản mà Mỹ đang thúc đẩy Ukraine chấp nhận làm cơ sở cho đàm phán, theo Bloomberg.

Sau cuộc điện đàm Trump – Putin, ông Witkoff đã gặp ông Kirill Dmitriev, một cố vấn cấp cao khác của Điện Kremlin, tại Miami. Ông Dmitriev xác nhận ông đã ở Miami trong ba ngày, kể từ ngày 24/10.

Hôm 25/11, Nhà Trắng gián tiếp xác nhận cuộc trao đổi giữa ông Witkoff và ông Ushakov. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung nói: “Câu chuyện này chứng minh một điều: Ông Witkoff trao đổi với các quan chức Nga và Ukraine gần như mỗi ngày để thúc đẩy hòa bình, đúng như nhiệm vụ Tổng thống Trump giao cho ông ấy”.