Những phát ngôn đáng chú ý của Tổng thống Trump trong cuộc chiến Iran
Dưới đây là một số phát biểu đáng chú ý nhất của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng qua.
Theo CTV Quốc Phòng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/08/2026 12:06 PM (GMT+7)
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Dưới đây là một số phát biểu đáng chú ý nhất của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng qua.