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Những phát ngôn đáng chú ý của Tổng thống Trump trong cuộc chiến Iran

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran Thời sự thế giới

Dưới đây là một số phát biểu đáng chú ý nhất của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng qua.

Những phát ngôn đáng chú ý của Tổng thống Trump trong cuộc chiến Iran - 1

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Theo CTV Quốc Phòng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2026 12:06 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
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