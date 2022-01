Những lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Dưới đây là những lời chúc mừng năm mới 2022 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất mà bạn không nên bỏ qua.

Lời chúc Tết dành cho gia đình

1. This family is the beautiful gift that all I have. May this new year make new cheerful memories with my lovely family.

Gia đình mình là món quà tuyệt vời nhất mà con có. Mong rằng con có thể cùng gia đình tạo nên những kỷ niệm vui vẻ trong năm mới.

2. Every year brings something new in our life: new friends, new job, new clothes... But there’s one thing time isn’t able to change: love for our families. Happy New Year!

Mỗi năm đều mang mang đến những điều mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta như những người bạn mới, công việc mới, quần áo mới... Tuy vậy có một thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi là tình yêu gia đình ta dành cho nhau. Chúc mừng năm mới.

Ảnh minh họa. Ảnh: VCG

3. Happy New Year to you, Mom and Dad, thanks for everything you do for me, I love you so much.

Chúc mừng năm mới cha và mẹ, cảm ơn vì tất cả mọi điều cha mẹ đã dành cho con. Con yêu cha mẹ rất nhiều.

4. I send the heartiest new year greeting wishes for my family. Let this New Year be the loveliest of all with cherished moments of joy your way. Have a happy new year!

Con xin gửi lời chúc mừng năm mới chân thành nhất đến gia đình ta. Hãy để năm mới trở thành kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ nhất của mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

5. As we step into another year I’d like to thank you for lifting me up every time when I am down and encouraging me to move forward. Have a beautiful year!

Trước thềm năm mới, con muốn cảm ơn cha mẹ vì đã giúp đỡ con khi con buồn bã và động viên con vượt qua khó khăn. Chúc gia đình ta năm mới vui vẻ.

Lời chúc Tết dành cho bạn bè, người yêu

1. I want to love you as long as there’s a New Year after every old one. I want to be with you always & forever. Happy New Year sweetheart!

Năm cũ qua đi, năm mới đến, anh vẫn muốn yêu em. Anh muốn bên em mãi mãi và mãi mãi. Chúc mừng năm mới, người anh yêu!

2. I want to thank you for all the magical moments that you have given me. Your touch is like a happy pill for me. Wishing you a great year ahead!

Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những khoảnh khắc kỳ diệu mà em đã dành cho anh. Cảm xúc của em giống như một viên thuốc hạnh phúc cho anh. Chúc em một năm tuyệt vời phía trước!

3. You have made all my wishes come true last year. For the next year and years next to that, my only wish is, you be with me forever!

Bạn đã giúp tất cả mong muốn của tôi trở thành sự thật vào năm ngoái. Trong năm tới và những năm tiếp theo, mong ước duy nhất của tôi là, bạn sẽ ở bên tôi mãi mãi!

Ảnh minh họa.

4. It’s been an absolute pleasure to spend this year with you. Wishing you a very happy New Year with my whole heart.

Đó là một niềm vui tuyệt đối để dành năm nay với bạn. Bằng cả trái tim, chúc bạn một năm mới thật hạnh phúc!

5. My life was empty & boring without you. You came into it and brought love, cheer, and happiness with you. Happy New Year!

Cuộc sống của tôi trống rỗng và nhàm chán khi không có bạn. Nhưng khi bạn bước đến, nó trở nên yêu thương, ấm áp và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!

