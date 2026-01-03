Nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Caracas; Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt giữ

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Venezuela và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần cáo buộc chính quyền nước này có liên hệ với các băng đảng ma túy - một cáo buộc mà Caracas đã phủ nhận.

Ít nhất bảy tiếng nổ và tiếng máy bay bay thấp đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương, theo hãng tin AP.

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tấn công quân sự vào Venezuela, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, sau khi loạt vụ nổ xảy ra gần các căn cứ quân đội tại thủ đô Caracas.

Phóng viên Murad Gadziev của RT, người đang có mặt tại Caracas, cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực và có thể cả máy bay không người lái, đồng thời cho biết thêm có báo cáo về trực thăng - bao gồm cả những gì ông mô tả là trực thăng tấn công Apache và máy bay vận tải quân sự Chinook - hoạt động trên thủ đô. Ông cho rằng hoạt động này có thể cho thấy các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Phóng viên Jennifer Jacobs của đài CBS đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, rằng “Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công các địa điểm bên trong Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.”

Venezuela lên án “hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng” do Mỹ gây ra chống lại nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela - Yvan Gil - cho biết trong một tuyên bố.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các khu vực dân sự và quân sự ở Caracas, cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira, ông nói.

Ông Gil nhấn mạnh rằng những hành động này vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền của Venezuela, gây nguy hiểm cho hàng triệu người và đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Chính quyền Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ tấn công.