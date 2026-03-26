Nhà Trắng tiết lộ người mà họ muốn lãnh đạo Iran

Nhà Trắng. Ảnh Getty

Bà Levitt nói với các phóng viên ngày 25/3 rằng: "Mỹ muốn thấy một người lãnh đạo Iran sẵn sàng hợp tác với Mỹ và không còn hô vang khẩu hiệu 'Chết cho nước Mỹ'.". Tuy nhiên, bà Levitt cũng không nêu cụ thể một cái tên nào cho vị trí này.

Theo bà, điều này sẽ có lợi cho cả Mỹ và các đồng minh của nước này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Carolyn Levitt khẳng định các báo cáo của truyền thông Mỹ về kế hoạch 15 điểm được cho là do Mỹ đề xuất với Iran chứa đựng nhiều thông tin sai lệch.

"Kế hoạch 15 điểm đang được nhiều phương tiện truyền thông lan truyền chứa rất nhiều thông tin sai lệch", bà Levitt nói.

Bà nhấn mạnh rằng các ấn phẩm này cũng chứa đựng những phần phản ánh thực tế, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Trước đó, Washington tuyên bố rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán hiệu quả. Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận việc đối thoại trực tiếp, nhưng cho biết Tehran đã nhận được thông điệp thông qua các trung gian bày tỏ mong muốn của Washington về việc khởi xướng đối thoại để chấm dứt xung đột. Các báo cáo truyền thông cho biết Mỹ đã đề xuất một kế hoạch 15 điểm về vấn đề này, và IAEA cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran có thể diễn ra tại Islamabad vào cuối tuần này. Thông tin này vẫn chưa được Tehran xác nhận.

Đồng thời, Mỹ đang triển khai ngày càng nhiều lực lượng đến khu vực này, bao gồm vài nghìn lính thủy đánh bộ, mặc dù nhiệm vụ của họ chưa được tiết lộ.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran. Iran đang trả đũa bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, ngày 28/2, một trường nữ sinh ở miền nam Iran bị tấn công và Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại.