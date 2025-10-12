Nhà máy chất nổ biến mất sau vụ nổ kinh hoàng ở Mỹ: Toàn bộ 16 nạn nhân không ai sống sót

Theo lời cảnh sát, sau một ngày tìm kiếm kỹ lưỡng tại hiện trường vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự hôm 10-10 (giờ địa phương) ở hạt Humphreys (bang Tennessee, Mỹ), có thể kết luận rằng không còn ai sống sót sau vụ việc, theo hãng tin NBC News.

Theo các thông tin ban đầu, 19 người đã không được tìm thấy ngay sau vụ nổ. Tuy nhiên tới ngày 11-10, số người được coi là vẫn mất tích giảm xuống còn 16, sau khi 3 người được xác nhận đã rời khỏi nhà máy trước khi vụ nổ xảy ra.

Trong cuộc họp báo ngày 11-10, Cảnh sát trưởng hạt Humphreys - ông Chris Davis không nhắc tới số người còn được coi là mất tích mà chỉ cho biết “hơn 300 người đã rà soát gần như từng inch vuông” xuyên đêm tại hiện trường nhưng “chưa tìm thấy người nào sống sót”.

“Chúng ta có thể đưa ra giả định rằng [tất cả nạn nhân trong vụ nổ] đến lúc này đã thiệt mạng” - ông Davis nói, song lưu ý rằng “giả định” cho phù hợp về tính chắc chắn của thông tin vì thi thể các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện trường vụ nổ ở nhà máy chất nổ quân sự tại bang Tennessee (Mỹ) hôm 10-10. Ảnh: SKY5

Ông Davis cho biết lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ này và quá trình điều tra “có thể phải mất vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng”. Không loại trừ khả năng có hành vi phạm tội.

Ông Davis lưu ý rằng sức tàn phá của vụ nổ ở nhà máy thuốc nổ quân sự này “thậm chí còn tàn khốc hơn những gì chúng tôi nghĩ ban đầu”.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy gần như không còn gì ngoài những mảnh vỡ nằm rải rác sót lại sau khi nhà máy này nổ tung vào sáng 10-10.

Ảnh vệ tinh trước và sau vụ nổ ở nhà máy chất nổ quân sự tại bang Tennessee (Mỹ) hôm 10-10. Ảnh: NBC NEWS/VANTOR

Công ty quản lý cơ sở này đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các gia đình, nhân viên và cộng đồng bị ảnh hưởng do vụ nổ.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Tennessee cho biết cơ sở nơi xảy ra vụ nổ phục vụ việc xử lý đạn dược và vật liệu nổ, chứ không phải sản xuất chất nổ như một số thông tin ban đầu trên báo giới.

Các chuyên gia về vật liệu nổ và xử lý bom mìn đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh nhà máy.