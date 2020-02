Nghiên cứu mới nhất lý giải về khả năng "siêu lây lan" của virus Corona

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Theo nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học tại Đại học Texas (Mỹ), chủng mới của virus Corona (Covid-19) có khả năng lây nhiễm cao hơn gấp 20 lần so với virus SARS.

Các nhà khoa học đã chỉ ra bí mật khiến virus Corona có khả năng siêu lây lan (ảnh: Roscontrol)

Báo cáo nghiên cứu mới nhất được đăng trên trang BioRxiv (trang web chuyên về lĩnh vực khoa học và sinh học) từ các khoa học tại Đại học Texas (Mỹ), cho biết, virus Corona có khả năng liên kết với thụ thể trên tế bào người và lây nhiễm cao hơn gấp 20 lần so với virus SARS. Đây chính là “chìa khóa” tạo nên khả năng siêu lây lan của nCoV.

Thụ thể là một phân tử protein nằm trên màng ngoài của tế bào trong cơ thể người. Thụ thể có khả năng liên kết nhiều loại phân tử với tế bào, trong đó, có cả các loại virus gây bệnh.

Từ nghiên cứu mới nhất này các nhà khoa học có thể khẳng định, mặc dù tỷ lệ gây tử vong không cao như SARS, nhưng virus Corona lây lan từ người sang người mạnh hơn rất nhiều. Số ca nhiễm cao là nguyên nhân chính khiến nCoV gây ra nhiều trường hợp tử vong hơn virus SARS.

Căn bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 và lây nhiễm cho hơn 70.000 người trên toàn thế giới.

Theo thống kê của WHO, số người chết do Covid-19 đã nhiều hơn gấp đôi so với con số 813 người tử vong do virus SARS đợt dịch năm 2002 – 2003.

Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy, mặc dù thụ thể liên kết của virus Corona có cấu trúc tương đối giống với SARS, nhưng loại virus này lại không có sự kết nối đáng kể với những kháng thể đặc hiệu chống SARS trong cơ thể người. Vì vậy, việc sản xuất vắc xin phòng virus Corona không thể dựa trên quy trình sản xuất vắc xin chống SARS.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, cần có thêm những nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm khám phá vai trò của thụ thể trong việc giúp virus Corona lây truyền từ người sang người, từ đó góp phần hiệu quả vào công cuộc sản xuất vắc xin phòng nCoV.

CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19 (Tính đến 16h40 ngày 18/2/2020) Ngày Việt Nam Trung Quốc Thế giới Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh 18/2 16 0 11 72.438 1.869 12.776 73.336 1.874 12.940 17/2 16 0 7 70.553 1.770 11.255 71.440 1.775 11.409 16/2 16 0 7 68.509 1.665 9.754 69.289 1.670 9.883 15/2 16 0 7 66.496 1.523 8.096 67.185 1.527 8.189 14/2 16 0 7 63.865 1.381 7.082 64.471 1.384 7.177 13/2 16 0 7 59.823 1.367 6.205 60.411 1.370 6.290 12/2 15 0 7 44.686 1.116 4.793 45.204 1.118 4.847 11/2 15 0 6 42.638 1.016 3.996 43.104 1.018 4.043 10/2 14 0 6 40.197 908 3.619 40.653 910 3.665 9/2 14 0 3 37.234 812 2.930 37.609 814 2.970 8/2 13 0 3 34.611 723 2.363 34.958 725 2.397 7/2 13 0 3 31.210 637 1.747 31.535 639 1.778 6/2 12 0 3 28.093 564 1.406 28.365 566 1.428 5/2 10 0 3 24.399 491 1022 24.642 493 1039 4/2 10 0 3 20.409 425 765 20.704 427 776 3/2 8 0 2 17.302 361 486 17.488 362

