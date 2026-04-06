Nga trang bị thêm nhiều súng phun lửa hạng nặng TOS-2 sức công phá đặc biệt lớn

Khái niệm "súng phun lửa" ngày nay không còn giống loại vũ khí cầm tay trong các cuộc chiến tranh thế giới trước. Nga đã phát triển nó thành hệ thống phóng loạt gắn trên xe, có khả năng bắn các rocket nhiệt áp thay vì phun nhiên liệu cháy.

Hệ thống súng phun lửa TOS-2 của Nga. (Nguồn: TNI)

Các hệ thống như TOS-1A Solntsepek và TOS-2 Tosochka chính là bước tiến đó. Nếu TOS-1A đặt trên khung gầm xe tăng T-72, thì TOS-2 chuyển sang dùng khung gầm xe tải bánh lốp 6x6, giúp tăng tốc độ di chuyển, tiết kiệm nhiên liệu và linh hoạt hơn trên chiến trường.

Sau khi bắt đầu thử nghiệm từ năm 2020, TOS-2 hiện đang tiến gần đến giai đoạn triển khai rộng rãi. Theo thông báo chính thức, quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận thêm hàng chục hệ thống loại này trong năm 2026.

Về hình thức và cách tác chiến, TOS-2 thường được ví như phiên bản hiện đại của pháo phản lực Katyusha nổi tiếng thời Liên Xô. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở công nghệ.

Hệ thống này được trang bị điều khiển hỏa lực tự động, hệ thống ngắm bắn hiện đại và thậm chí có cần cẩu tích hợp để tự nạp đạn, không cần xe hỗ trợ riêng. Ngoài ra, TOS-2 còn có khả năng tác chiến điện tử nhằm giảm nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí chính xác.

Dù lớp giáp không dày như xe tăng, cabin bọc thép vẫn đủ để bảo vệ kíp lái trước hỏa lực bộ binh, trong khi hệ thống có thể khai hỏa từ khoảng cách an toàn.

Điểm đáng sợ nhất của TOS-2 nằm ở loại đạn mà nó sử dụng: đạn nhiệt áp, còn gọi là "bom chân không".

Khi phát nổ, loại vũ khí này hút oxy xung quanh để tạo ra vụ nổ nhiệt độ cực cao, có thể lên tới 2.500–3.000 độ C. Kết quả là một sóng xung kích mạnh kèm theo đám mây lửa thiêu đốt mọi thứ trong khu vực ảnh hưởng.

Không chỉ gây sát thương lớn, đạn nhiệt áp còn đặc biệt hiệu quả khi tấn công các mục tiêu trong công sự, hầm trú ẩn hoặc nhà kiên cố, những nơi mà vũ khí thông thường khó phá hủy triệt để.

TOS-2 đã được triển khai trong xung đột tại Ukraine, dù số lượng cụ thể không được công bố. Một số hệ thống đã bị phá hủy trong chiến đấu, cho thấy chúng cũng không miễn nhiễm trước các mối đe dọa hiện đại.