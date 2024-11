Nga tấn công nhà máy in và đúc tiền của Ukraine, thiệt hại nặng nề

Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tiếp tục tấn công vùng hậu phương Ukraine trong ngày 12 tháng 11. Cuộc tấn công đêm qua bằng máy bay không lái và tên lửa của Nga đã khiến Ukraine chịu nhiều tổn thất.

Một loạt vụ nổ vang rền ở thủ đô Ukraine. Thành phố Kiev đang bị tấn công hàng ngày. Theo các nguồn tin giám sát quân sự của Nga, máy bay không người lái cảm tử của Nga đã tấn công một trong những cơ sở thuộc Ngân hàng Quốc gia Ukraine. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại Nhà máy in và đúc tiền của Ngân hàng Quốc gia Ukraine nằm ở quận Desnyansky trên phố Pukhovskaya.

Các báo cáo địa phương xác nhận thiết bị in tiền, hệ thống an ninh và kiểm soát của doanh nghiệp đã bị hư hại. Các cơ sở hành chính cũng bị hư hại do hỏa hoạn. Hoạt động của nhà máy đã bị đình chỉ. Thiệt hại do các cuộc không kích của Nga gây ra đã đe dọa đến sự ổn định của lưu thông tiền tệ tại Ukraine.

Ảnh minh họa

Thành phố Kiev và khu vực Kiev đã bị máy bay không người lái của Nga tấn công trong nhiều đêm liên tiếp. Các vụ nổ dữ dội xảy ra ở khu vực Vyshgorod và Brovary. Các cơ sở quân sự của Ukraine được báo cáo là đã bị hư hại ở Obukhov, thuộc khu vực Kiev. Việc Nga liên tục không kích đang làm quá tải và phá hủy hệ thống phòng không đã cạn kiệt của khu vực thủ đô Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề do các cuộc không kích của Nga tại thành phố phía đông Kharkiv. Trong cuộc tấn công vào tối 11/11, Nga thực hiện tấn công bằng tên lửa Iskander, phá hủy điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine ở thành phố Kharkiv.

Bom hạng nặng của Nga cũng được cho là đã phá hủy một đoàn xe thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở ngoại ô Kharkiv. Đoàn xe này đang chuẩn bị ra tiền tuyến ở khu vực Volchansk nhưng đã bị phá hủy trước khi ra chiến trường.

Nhiều cuộc không kích khác cũng được ghi nhận tại khu vực Chernihiv. Tên lửa hành trình phóng từ trên không của Nga đã tấn công bãi đỗ xe quân sự của Ukraine và một kho đạn dược gần làng Ladinka. Hậu quả của cuộc tấn công là Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề về trang thiết bị quân sự.

Cùng với các cuộc tấn công chính xác nhằm vào vùng hậu phương chiến lược, lực lượng Nga đang tấn công các vị trí quân sự của Ukraine tại nhiều khu vực trên mặt trận. Các cuộc tấn công đã được tiến hành vào nhiều mục tiêu quân sự, bao gồm cả các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tại khu vực Sumy. Các vụ nổ dữ dội đã xảy ra tại các khu vực Shostka và Konotop, một sân bay quân sự tại đây có thể là mục tiêu chính.

Nga tấn công điểm triển khai quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn: avia-pro)

Sáng sớm 13/11, một vụ tấn công của Nga bằng Iskander cũng đã được thông tin. Mục tiêu bị tấn công là nơi tập trung quân chuẩn bị được luân chuyển ở Kursk.

Theo dữ liệu được công khai, mục tiêu bị tấn công ở gần khu định cư Ivolzhanskoye, nơi tập trung binh sĩ của các lữ đoàn 80, 82 và 47 của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo thông tin sơ bộ, vụ tấn công đã gây ra những tổn thất nặng nề trong đó có ít nhất 36 binh sĩ được báo cáo đã thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác bị thương. Thông tin về tổn thất và hậu quả vẫn đang được làm rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng quân đội Ukraine ở khu vực biên giới phải chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa vào đêm trước khi thực hiện đợt luân chuyển hoặc tái triển khai theo kế hoạch. Điều này khiến lực lượng Ukraine đối diện nhiều khó khăn.

