Ngày 26/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, một tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Phước vừa kịp thời hỗ trợ nam sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đường trở lại TPHCM.

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 ngày 25/11, tại Km941 Quốc lộ 1A, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên đang đạp xe dưới trời mưa lớn, không có áo mưa. Thấy lực lượng CSGT, nam thanh niên liên tục vẫy tay cầu cứu. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, thăm hỏi và tìm hiểu hoàn cảnh của em.

Nam sinh được CSGT Đà Nẵng hỗ trợ về TPHCM bằng xe khách. Ảnh: Văn Giáp

Qua trao đổi, tổ công tác xác định nam thanh niên là N.H.V. (SN 2007), hiện là sinh viên tại TPHCM. Do bà ngoại đang nằm viện, V. từ TPHCM về TP Huế thăm bà. Khi trở lại trường, vì không đủ tiền mua vé xe khách, em buộc phải chọn cách đạp xe vào Nam.

Đặc biệt, cả cha và mẹ của V. đều đã qua đời trong đại dịch Covid-19. Hoàn cảnh khó khăn khiến hành trình trở lại trường của nam sinh thêm phần vất vả.

Trung tá Thiều Ngọc Tiến cho biết, trước đó V. đã nhiều lần tìm cách đón xe khách nhưng không thành công, trong khi bản thân không còn tiền. Theo Trung tá Tiến, khi từ TPHCM ra Huế, V. đi xe khách và mang theo xe đạp. Tuy nhiên, do không đủ kinh phí mua vé chiều về nên em quyết định dùng xe đạp để di chuyển vào Nam.

Trước hoàn cảnh của nam sinh, tổ công tác đã động viên, hỗ trợ kinh phí và tìm xe khách giúp em tiếp tục hành trình trở lại TPHCM. Ngoài các cán bộ, chiến sĩ trong tổ, một số người dân cũng chung tay đóng góp tiền để hỗ trợ V. trang trải những khó khăn trước mắt.

Trung tá Thiều Ngọc Tiến cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn chú trọng quan tâm, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gặp sự cố hoặc cần giúp đỡ trên đường.