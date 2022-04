Nga rút lui, quân đội Ukraine tái kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl

Quân đội Ukraine đã tái kiểm soát nhà máy máy hạt nhân Chernobyl, sau khi các lực lượng Nga rút lui, nhà chức trách Ukraine cho biết.

Các lực lượng Nga kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl trong ngày đầu tiên diễn ra xung đột ở Ukraine.

“Các lực lượng kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và các cơ sở khác trong vùng cấm đã rút về phía biên giới Ukraine - Belarus", Energoatom thông báo, theo CNN.

Trước khi rời đi, các lực lượng Nga đã gửi thông báo và trao lại quyền quản lý cho các nhân viên Ukraine.

Energoatom đăng bản sao bức thư được ký bởi đại diện Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, đại diện công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và giám đốc ca trực của nhà máy Chernobyl, với nội dung chuyển giao quyền bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Bức thư cũng yêu cầu "ban lãnh đạo cơ sở được bảo vệ không đưa ra tuyên bố nào liên quan Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga".

Nhà máy hạt nhân Chernobyl từng gặp sự cố thảm khốc năm 1986.

Sau tuyên bố của Energoatom, Bộ Năng lượng Hạt nhân Ukraine xác nhận “không còn bóng dáng lực lượng nước ngoài xung quanh nhà máy Chernobyl” và Ukraine đã tái kiểm soát nhà máy, lần đầu tiên kể từ ngày 24.2, từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự.

Nga từng tuyên bố kiểm soát nhà máy Chernobyl vì lý do an toàn, do lo ngại các lực lượng Ukraine có thể tìm cách gây ra sự cố hạt nhân ở nhà máy.

Phía Mỹ xác nhận lực lượng Nga rút khỏi Chernobyl và các khu vực lân cận ở phía bắc, tây bắc Kiev. Nga cũng có thể đã từ bỏ sân bay chiến lược Hostomel, là nơi Nga sử dụng làm căn cứ tiền phương để tấn công Kiev.

Mặc dù rút lui khỏi các khu vực quanh Kiev, các lực lượng Nga vẫn có thể tấn công Kiev bằng pháo kích hoặc tên lửa dẫn đường tầm xa, quan chức Mỹ cho biết.

