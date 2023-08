Nga dội vũ khí tầm xa vào cơ sở sản xuất xuồng không người lái Ukraine

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Đêm qua, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhằm vào các địa điểm sản xuất và lưu trữ xuồng không người lái của quân đội Ukraine. Tất cả các mục tiêu đã bị phá huỷ”, ông Konashenkov nói.

Cũng theo người phát ngôn, các lực lượng Nga đã đẩy lùi sáu cuộc tấn công và phản công của quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk, hai cuộc tấn công ở khu vực Zaporozhye.

Quân đội Nga đã phá huỷ nhiều khí tài của đối phương, bao gồm một khẩu súng cối tự hành Alakran do Tây Ban Nha sản xuất ở khu vực Kherson; một hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, hai hệ thống tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, lựu pháo Msta-B và lựu pháo D-30 ở hướng Kupyansk; hai hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất ở Nam Donetsk; một hệ thống pháo M777 và một khẩu pháo tự hành Caesar ở Zaporozhye…

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hai tên lửa HIMARS và bắn rơi 28 máy bay không người lái.

Ở Vùng Nikolayev, các lực lượng Nga đã tấn công một khẩu đội phòng không S-300 của Ukraine.

