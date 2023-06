Nga điều chỉnh chiến thuật chống Ukraine phản công

Qua quá trình phỏng vấn với 17 lính Ukraine, 1 tù binh chiến tranh Nga, các sĩ quan, lính nước ngoài và các quan chức phương Tây và nghiên cứu các tài liệu và video, tờ The New York Times nhận ra rằng trong những tháng gần đây, những thành công của Nga, đặc biệt là việc kiểm soát được gần như toàn bộ TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), một phần là do sự thích nghi với những biến động trên chiến trường.

Khi bắt đầu cuộc phản công, Ukraine được trang bị vũ khí tốt, được hỗ trợ bởi công nghệ liên lạc cải tiến và vũ khí của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, các lực lượng của Moscow đã cải thiện khả năng phòng thủ, phối hợp pháo binh và hỗ trợ trên không, tạo ra một chiến dịch trông rất khác so với giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Lính nghĩa vụ Nga huấn luyện ở tỉnh Rostov (Nga) vào tháng 10-2022. Ảnh: Arkady Budnitsky/EPA

Hiện tại, các phương tiện bọc thép của Nga không còn ồ ạt lao vào tấn công những khu vực mà khả năng bị hư hại hoặc phá hủy cao nữa. Thay vào đó, quân Nga thường sử dụng máy bay không người lái (UAV) và các cuộc tấn công thăm dò, thậm chí đôi khi chỉ la hét, nhằm tìm chiến hào của Ukraine trước khi tấn công.

Ngoài ra, việc có bước tiến của Nga ở Bakhmut cũng nhờ nhóm lính đánh thuê Wagner thể hiện khả năng vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine bằng những chiến thuật mới.

Trái với quan điểm của các quan chức phương Tây rằng việc Nga thành công ở Bakhmut là do có đội lính Wagner xuất thân là tù binh xông pha trận mạc, phía Ukraine cho rằng các tù nhân Nga được triển khai không nhiều ở Bakhmut.

Báo cáo về nhiệm vụ của Ukraine tháng 3 được chia sẻ với The New York Times cũng cho rằng lực lượng Wagner chiến đấu ở Bakhmut được đào tạo bài bản, trang bị tốt nhất, sử dụng hỏa lực và lên kế hoạch tác chiến hiệu quả.

Ukraine cho rằng các chiến binh chuyên nghiệp của Wagner đã phối hợp hỏa lực mặt đất và pháo binh vào các vị trí của Ukraine, sau đó nhanh chóng áp sát quân Ukraine bằng các nhóm nhỏ.

Xe tăng Nga ở TP Popasna (tỉnh Luhansk) vào năm 2022. Ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters

Dọc theo chiến tuyến dài khoảng 965 km, chắc chắn sức mạnh quân sự của Nga sẽ không đồng đều ở các khu vực. Nga đã giải quyết sự không đồng đều về sức mạnh này bằng việc dùng UAV và bom lượn nhằm tránh gây tổn hại cho chiến đấu cơ của mình.

Chỉ huy đơn vị UAV Ukraine có bí danh là Graf cho biết: “Nga đang cố gắng tìm kiếm các sở chỉ huy phía sau phòng tuyến của các đại đội, lữ đoàn và nhằm vào các sở này để gián đoạn liên lạc giữa các đơn vị càng nhiều càng tốt”.

Các quan chức phương Tây công nhận rằng chiến thuật của Nga đã được cải thiện. Điều này rất có thể sẽ khiến Nga trở thành một đối thủ khó nhằn hơn cho Ukraine, đặc biệt là khi Nga tích cực chiến đấu phòng thủ, phát huy thế mạnh trên chiến trường.

Về phòng thủ Nga, theo lính Ukraine, các chiến hào của Nga dường như được xây dựng tốt hơn so với của Ukraine. Báo cáo của nhiệm vụ tháng 3 của Ukraine cũng cho biết các boong-ke Nga sâu đến mức UAV không thể phát hiện được.

Một quan chức Mỹ cho biết những vị trí phòng thủ Nga sẽ đặt ra những thách thức lớn và còn quá sớm để đánh giá liệu Ukraine có thể vượt qua chúng hay không. Bởi hệ thống phòng thủ Nga được bố trí theo nhiều lớp, trong đó có xếp khoảng 3 lớp mìn, một hàng mìn chống tăng, một hàng mìn sát thương bên cạnh bẫy mìn, và thêm một hàng mìn chống tăng nữa.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng không của Nga vẫn có khả năng trả đũa khi có lệnh, cũng như có khả năng gây nhiễu sóng radio và bắn hạ UAV. Khi các lực lượng Ukraine tiến lên, lực lượng Nga trên mặt đất sẽ được không quân Nga hỗ trợ.

Nga vẫn có những điểm yếu Gần TP Svatove phía đông tỉnh Luhansk do hiện Nga kiểm soát, một người lính Ukraine tên Ruslan Zubariev cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, có một sự giới hạn trong chiến thuật của Nga là dường như Nga không có đủ thông tin tình báo về vị trí của các chiến hào Ukraine. Theo một video được quay lại về trận chiến đó, chính anh Zubariev, 21 tuổi, đã gần như một mình ngăn chặn được cuộc tấn công của quân Nga. Các quan chức Mỹ nói rằng dù Nga đã điều chỉnh chiến thuật, nhưng lực lượng chiến đấu không trở nên hùng hậu hơn. Chẳng hạn, có nhiều lính Nga giàu kinh nghiệm đã thiệt mạng trong cuộc chiến và lực lượng lính mới có thời gian đào tạo ngắn, gặp khó khăn trong việc chiến đấu, phối hợp tấn công. Cạnh đó, xe tăng, pháo binh Nga cũng đã chịu tổn thất đáng kể trong suốt năm 2022.

