Warsaw triệu tập đại biện Nga vụ nổ đường sắt ở Ba Lan, Điện Kremlin lên tiếng

Ngày 18-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng về loạt vụ phá hoại đường sắt gần đây ở Ba Lan, theo đài RT.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng các vụ nổ tuyến đường sắt chính Đông - Tây ở Ba Lan vào cuối tuần trước là do 2 công dân Ukraine thực hiện. Ông Tusk nói thêm rằng những người này bị cáo buộc làm việc “với tình báo Nga” và đã chạy sang Belarus sau khi gây án.

Bình luận về vấn đề này, ông Peskov nói rằng “sẽ thật kỳ lạ nếu Nga không bị đổ lỗi đầu tiên”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng “tâm lý bài Nga đang nở rộ” ở Ba Lan.

“Tuy nhiên, việc công dân Ukraine thêm một lần nữa dính líu đến các hành vi phá hoại và khủng bố nhằm vào hạ tầng trọng yếu là điều đáng chú ý” - ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov lập luận rằng Ba Lan đang “tự mâu thuẫn với những lập luận của chính họ”, dẫn chứng việc Warsaw gần đây từ chối dẫn độ một công dân Ukraine bị cáo buộc liên quan vụ làm nổ đường ống Nord Stream.

Khi được hỏi về phát ngôn gần đây của ông Tusk rằng “vấn đề với North Stream 2 không phải là nó bị đánh sập. Vấn đề là ở chỗ nó được xây dựng”, ông Peskov nói rằng phát biểu này cho thấy Ba Lan sẵn sàng dung túng khủng bố miễn là điều đó gây hại cho Nga.

Cùng ngày, ông Andrei Ordash, đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan, nói với hãng tin RIA Novosti rằng ông đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan nhưng không nêu lý do.

Ba Lan chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Về phía Kiev, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng những vụ việc này cho thấy, song song với cuộc chiến Ukraine, Nga đang “tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện nhằm vào châu Âu, nhằm vào các đồng minh của chúng tôi, tìm cách phá vỡ sự thống nhất của các đối tác trong việc hỗ trợ Ukraine và gây bất ổn tình hình chung”.

Ukraine cho biết sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan truy cứu trách nhiệm những người liên quan và ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Vụ nổ xảy ra trên tuyến Warsaw-Lublin, tuyến đường nối thủ đô Ba Lan với biên giới Ukraine.

Vụ nổ đầu tiên được phát hiện vào cuối ngày 15-11 gần làng Mika. Các nhà điều tra sau đó đã xác định thêm thiệt hại trên một đoạn đường riêng biệt của cùng tuyến đường.