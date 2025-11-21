Cáo buộc Nga đứng sau vụ nổ hôm 19/11, Ba Lan triển khai 10.000 binh sĩ

Ba Lan hiện đang tiến hành sửa chữa đoạn đường sắt hư hại do vụ nổ nhằm mục đích phá hoại. Ảnh: EPA.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói 10.000 binh sĩ sẽ được triển khai để bảo vệ hạ tầng thiết yếu. Ông nói lực lượng này sẽ phối hợp với các cơ quan an ninh và nội vụ, sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau, ứng dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI) để “bảo vệ lãnh thổ tốt hơn”.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Wiesław Kukuła cho biết 10.000 binh sĩ sẽ được triển khai từ ngày 21/11. Nhiệm vụ của chiến dịch gồm bảo vệ các tuyến đường sắt, cầu, nút giao thông năng lượng và các cơ sở công nghiệp; hỗ trợ tuần tra tại các không gian công cộng; tăng cường trinh sát và giám sát tại các khu vực có trung tâm hậu cần chiến lược; hỗ trợ các hoạt động chống phá hoại.

Lãnh sự quán cuối cùng của Nga ở thành phố Gdansk, Ba Lan đã dừng hoạt động. Ảnh: Reuters.

Trước đó, giới chức Ba Lan xác định hai công dân Ukraine bị nghi thực hiện vụ nổ đường sắt “theo chỉ đạo từ Nga”. Hai người này sau đó đã rời Ba Lan sang Belarus. Truyền thông Ba Lan dẫn nguồn điều tra cho biết thêm bốn người khác ở trong nước được xem là đồng phạm. Thủ tướng Donald Tusk gọi đây là “hành động phá hoại chưa từng có”.

Tuyến đường sắt được cho là đã bị kích nổ từ xa bằng điện thoại di động. Cảnh sát Ba Lan đã thu giữ nhiều thẻ SIM để phục vụ điều tra.

Vụ nổ lần này được xem là một trong những diễn biến căng thẳng nhất giữa Ba Lan và Nga kể từ khi máy bay không người lái nghi của Nga bay vào không phận Ba Lan hồi tháng 9. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Ba Lan, gọi đây là “tâm lý bài Nga” ở châu Âu.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 19/11, Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski cho biết chính phủ quyết định đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại thành phố Gdansk. Ông nói Ba Lan sẽ có biện pháp đáp trả “không chỉ dừng ở mặt ngoại giao” và sẽ công bố trong những ngày tới.