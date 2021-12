Nga cảnh báo rắn phương Tây: Khi hỏi tại sao thì đã quá muộn

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga với phương Tây nhằm tránh một cuộc xung đột tiềm tàng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói.

Xe tăng NATO tham gia tập trận quân sự ở Lavia, quốc gia giáp biên giới Nga.

Các thỏa thuận an ninh Nga đề xuất đáp ứng các lợi ích của tất cả các bên và nhằm tránh xung đột quân sự tiềm tàng thông qua đối thoại, ông Grushko ngày 18.12 cho biết, theo RT.

“Chúng tôi đã thể hiện rõ quan điểm sẵn sàng đàm phán, chuyển từ nguy cơ đối đầu quân sự sang tăng cường an ninh cho tất cả các quốc gia trong Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương và Á-Âu”, ông Grushko nói thêm.

Nếu phương Tây phớt lời đề xuất hạ nhiệt căng thẳng, Nga sẽ “buộc phải có biện pháp phản ứng với mối đe dọa”, ông Grushko ám chỉ các hành động quân sự, đưa thêm vũ khí Nga tới biên giới phía tây.

“Khi hỏi tại sao thì đã quá muộn, rằng tại sao Nga lại làm như vậy”, ông Grushko nhấn mạnh. Nói về quan hệ Nga-NATO đã đạt tới “đỉnh điểm căng thẳng”, ông Grushkov nói vấn đề đang nằm ở phía NATO.

“Phương Tây không thể đơn giản phớt lờ các đề xuất của Nga”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết.

Ý tưởng đạt thỏa thuận an ninh mang tính ràng buộc và cụ thể với phương Tây do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đầu tiên. Ông Putin cho rằng, các thỏa thuận phải được in trên giấy trắng mực đen và có chữ ký của các bên.

Nga đã gửi NATO và Mỹ bản thảo đề xuất trong tuần này, trên cơ sở chung sống hòa bình giữa Nga và NATO. “Chúng tôi yêu cầu phải có thỏa thuận bằng giấy trắng mực đen vì gần như đã không còn có thể tin tưởng lẫn nhau”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga thứ hai, Sergey Ryabkov nói. “Những lời nói miệng của phương Tây từ những năm 1990 đã không còn có thể tin được”.

Nguồn: http://danviet.vn/nga-canh-bao-ran-phuong-tay-khi-hoi-tai-sao-thi-da-qua-muon-50202119129583999....Nguồn: http://danviet.vn/nga-canh-bao-ran-phuong-tay-khi-hoi-tai-sao-thi-da-qua-muon-50202119129583999.htm