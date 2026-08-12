Nga bất ngờ trả tự do cựu lính thủy đánh bộ Mỹ sau 4 năm giam giữ

Anh Robert Gilman

Robert Gilman, 32 tuổi, một giáo viên tại bang Massachusetts và từng phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, được Nga trả tự do ngày 11-8.

Gia đình và giới chức Mỹ cho rằng anh đã bị giam giữ sai trái và chịu sự đối xử khắc nghiệt khiến sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng.

Tổng thống Trump cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về trường hợp của Gilman và Matxcơva quyết định trả tự do cho công dân Mỹ này “trên cơ sở nhân đạo”.

Theo ông Trump, Nga không yêu cầu Washington trả tự do cho bất kỳ ai để đổi lấy Gilman. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết đã trực tiếp nói chuyện với Gilman sau khi ông được thả.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hoan nghênh động thái của Nga, song nhấn mạnh Washington vẫn yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những công dân Mỹ khác mà nước này cho rằng đang bị giam giữ bất công.

Gilman dự kiến được đưa tới một bệnh viện quân đội ở bang Texas để đánh giá và điều trị cả về thể chất lẫn tâm lý.

Cựu lính thủy đánh bộ này bị bắt tại Nga năm 2022 với cáo buộc hành hung một cảnh sát sau khi bị yêu cầu rời khỏi một chuyến tàu vì gây rối và sau đó bị kết án 3 năm rưỡi tù.

Trong thời gian thụ án, Gilman tiếp tục bị cáo buộc tấn công các nhân viên nhà tù và điều tra viên. Đến tháng 10-2024, anh bị tuyên án 8 năm một tháng tù và đến tháng 12 sau đó, mức án tiếp tục được nâng lên 10 năm vì hành hung quản giáo.

Truyền thông Nga đưa tin Gilman đã nhận tội và xin lỗi những quản giáo liên quan. Tuy nhiên, cha của Gilman bác bỏ các cáo buộc đối với con trai, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ xác định ông thuộc diện bị giam giữ sai trái.

Tình trạng sức khỏe của Gilman đặc biệt xấu đi trước khi được trả tự do. Luật sư Irina Brazhnikova cho biết anh đã nằm tại khoa tâm thần của một bệnh viện dân sự từ đầu tháng 7 và tình trạng ngày càng nghiêm trọng.