Lũ quét tại Nepal - Tây Tạng: Thương vong không ngừng tăng

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Cảnh sát Nepal, số nạn nhân thiệt mạng do dòng nước lũ hung dữ đã lên tới con số 359. Tình hình nhân đạo càng trở nên đáng báo động khi Ủy ban Du lịch Nepal xác nhận hiện có tới 644 du khách đang mất tích tại các vùng tâm lũ, bao gồm 517 người nước ngoài và 127 công dân Nepal.

Một con đường bị ngập nước do lũ tại Nuwakot, Nepal. Ảnh Anadolu Agency.

Cơ quan Phòng chống thiên tai Nepal cho biết, một vụ sạt lở làm tắc nghẽn dòng chảy của một con sông đã tạo ra một hồ nước khổng lồ ngay tại khu vực xảy ra lũ lụt. Mực nước trong hồ hiện đang dâng cao và có nguy cơ vỡ bờ bất cứ lúc nào.

Trước tình thế hết sức nguy hiểm này, nhà chức trách đã phát đi lời kêu gọi khẩn thiết, yêu cầu toàn bộ người dân địa phương và cả các lực lượng cứu hộ phải tránh xa khu vực hai bên bờ sông để đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo tổ chức phi chính phủ WaterAid, trận lũ đã san phẳng khu vực Rasuwa và tàn phá nặng nề các cộng đồng sinh sống dọc theo hệ thống sông Bhotekoshi và Trishuli.

Ông Sudarshan Neupane, Giám đốc Quốc gia của WaterAid tại Nepal, đồng thời cũng là một người con sinh ra và lớn lên tại vùng tâm lũ Rasuwa, đã bày tỏ sự xót xa tột cùng. "Thật sự quá đau lòng khi phải chứng kiến biết bao gia đình phải gánh chịu những mất mát không thể tưởng tượng nổi, cảnh màn trời chiếu đất và một tương lai bất định," ông chia sẻ trong một tuyên bố chính thức.

Hậu quả của thiên tai không chỉ dừng lại ở sự tàn phá vật chất và sinh mạng. Ngay lúc này, việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan đang trở thành một thách thức. Đại diện WaterAid cảnh báo rằng, việc đảm bảo khả năng tiếp cận nước uống sạch, nhà vệ sinh an toàn và điều kiện vệ sinh cá nhân tốt là yếu tố "sống còn" để bảo vệ sức khỏe cho những người sống sót sau bão lũ.

Cuộc đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và ngăn chặn một thảm họa vỡ hồ đập tại Nepal vẫn đang tiếp diễn trong muôn vàn khó khăn.