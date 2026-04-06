Năng lực tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran sau hơn 1 tháng xung đột

Mặc dù các quan chức Mỹ tuyên bố khả năng tên lửa và UAV của Iran phần lớn đã bị phá hủy nhưng dữ liệu những tuần gần đây cho thấy năng lực hoạt động của Tehran không có dấu hiệu suy giảm đáng kể, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra đều đặn trên khắp Israel và một số quốc gia trong khu vực kể từ ngày 28/2 - thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch chống Iran.

Theo dữ liệu do Anadolu tổng hợp từ các bộ quốc phòng và bộ nội vụ của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Kuwait, Ảrập Xêút, Qatar, Bahrain, Oman và Jordan cũng như Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) có trụ sở tại Tel Aviv, các nền tảng tình báo nguồn mở và các tài khoản mạng xã hội phân tích dữ liệu, Iran đã phóng 6.770 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các nước vùng Vịnh, Jordan và Israel kể từ cuối tháng 2 theo chiến lược trả đũa của nước này.

Phần lớn các cuộc tấn công nhắm vào UAE với 2.429 cuộc, tiếp theo là Israel với 1.365 cuộc và Kuwait với 950 cuộc. Tuy nhiên, dữ liệu của INSS cho thấy, Iran đã sử dụng 600 tên lửa và 765 UAV trong các cuộc tấn công trả đũa nhằm riêng vào Israel.

Tốc độ tấn công Israel vẫn ổn định

Các cuộc tấn công của Iran vào Israel và thiệt hại phát sinh đã diễn ra theo một mô hình tương đối ổn định, với các đợt không kích bằng tên lửa và UAV dao động từ 7 đến 10 lần trong tuần qua.

Theo dữ liệu của INSS, chỉ riêng trong tuần qua, Iran đã thực hiện 215 cuộc tấn công bằng UAV vào Israel, chiếm khoảng 28% tổng số cuộc tấn công bằng UAV được thực hiện trong bốn tuần.

Với việc Iran đã tiến hành khoảng 500 cuộc không kích trả đũa bằng UAV vào Israel tính đến ngày 19/3, việc bổ sung 215 cuộc tấn công trong tuần qua cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về năng lực hoạt động của Iran.

INSS báo cáo, Iran đã phóng 200 tên lửa vào Israel trong tuần qua, tương đương 31% trong tổng số 585 tên lửa được bắn trong 4 tuần.

Các nhà phân tích lưu ý, nếu khả năng tên lửa của Iran bị phá hủy phần lớn, tỷ lệ này có thể sẽ vẫn dưới 25%. Tuy nhiên, con số vượt quá 30% cho thấy khả năng tấn công của Iran vẫn còn nguyên vẹn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 tuyên bố, khoảng 90% hệ thống tên lửa và bệ phóng của Iran đã bị vô hiệu hóa, đồng thời cho biết thêm năng lực sản xuất UAV, tên lửa và các cơ sở liên quan cũng đã giảm đáng kể.

UAE và Kuwait bị tấn công nhiều nhất ở vùng Vịnh

Mặc dù có những biến động hàng ngày, tính theo trung bình hàng tuần so với tuần đầu tiên sau ngày 28/2, tần suất các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh vẫn ổn định.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu phối hợp tấn công Iran vào ngày 28/2 đến ngày 31/3, Iran nhắm mục tiêu vào UAE nhiều nhất, phóng 2.429 tên lửa và UAV. Kuwait bị nhắm mục tiêu nhiều thứ hai trong số các quốc gia vùng Vịnh với 950 cuộc tấn công.

Theo dữ liệu hiện có, kể từ 28/2 Qatar là mục tiêu của 256 tên lửa và UAV Iran, lần tấn công cuối cùng được ghi nhận vào ngày 19/3. Iran đã nối lại các cuộc oanh tạc sau khi Qatar ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng chiến lược với Ukraine vào ngày 28/3.

Các cuộc tấn công vào Ảrập Xêút và Bahrain giảm

Ảrập Xêút, quốc gia ban đầu phải đối mặt với khá ít các cuộc tấn công, đã hứng chịu ​​sự gia tăng từ ngày 11/3. Các cuộc tấn công đạt đỉnh điểm vào ngày 16/3 khi Iran sử dụng 98 tên lửa và UAV nhắm vào nước này.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã giảm xuống còn khoảng 30 lần/ngày trong những ngày đầu của tuần thứ tư và sau đó tiếp tục giảm. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất xảy ra vào ngày 27/3, khi Iran phá hủy một máy bay E-3 Sentry của Mỹ trị giá khoảng 300 triệu USD tại căn cứ không quân Prince Sultan.

Các cuộc tấn công vào Bahrain giảm trong những ngày gần đây, trong khi các cuộc tấn công nhắm vào Jordan cũng cho thấy xu hướng tương tự trong 2 tuần qua.

Sau mức độ tấn công tương đối thấp trong hai tuần đầu tiên, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào Oman hôm 28/3.

Mỹ và Israel tiến hành gần 21.000 cuộc tấn công vào Iran

Theo Nhà Trắng, tính đến ngày 30/3, Mỹ đã nhắm bắn hơn 11.000 mục tiêu ở Iran. Mỹ cho hay, các cuộc oanh tạc bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đã giảm khoảng 90% và hơn 150 tàu hải quân, bao gồm 92% số tàu lớn nhất của Iran, đã bị phá hủy.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã thực hiện hơn 800 đợt không kích vào Iran với khoảng 16.000 quả bom và tên lửa. Các cuộc tấn công này nhắm vào hơn 4.000 mục tiêu, bao gồm các hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất vũ khí, các địa điểm hạt nhân, sở chỉ huy quân sự, cũng như các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo chính trị, với tổng cộng hơn 10.000 cuộc tấn công riêng lẻ được thực hiện.