Mỹ-Trung tiếp tục 'đối đầu' chuyện điều tra nguồn gốc COVID-19

Trả lời phỏng vấn của The Wall Street Journal, GS Lawrence Gostin thuộc ĐH Georgetown (Mỹ) cho rằng TQ hiện đang khiến cho việc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 trở nên rất khó khăn do thái độ bất hợp tác của nước này. Nếu TQ không đồng ý mở cửa để đón các đoàn chuyên gia quốc tế vào tiếp tục điều tra thì có thể tiến trình này sẽ đi vào ngõ cụt. Trong khi đó, WHO lại không có thẩm quyền để ép TQ mở cửa biên giới mà thậm chí lại có phần e ngại ảnh hưởng và áp lực từ TQ bởi nước này vẫn đang là nước đóng góp một khoản không nhỏ chi phí hoạt động cho WHO. Áp lực của TQ cũng được đánh giá là một trong những lý do khiến báo cáo điều tra sơ bộ của WHO hồi đầu năm không đạt được chất lượng như mong đợi. “Tôi nghĩ rằng Mỹ và đồng minh nên tìm cách nào đó thuyết phục để TQ hợp tác, tạo điều kiện cho việc điều tra. Tôi không nghĩ cứng rắn sẽ có ích trong bối cảnh hiện nay, bởi nếu TQ không mở cửa thì Mỹ biết làm gì? Cấm vận kinh tế thì không hiệu quả, bởi TQ từng cho thấy họ sẵn sàng đi tới cùng hồi hai bên nổ ra thương chiến năm 2018. Cần đảm bảo cho TQ rằng họ sẽ không bị quy trách nhiệm và cuộc điều tra chỉ nhằm mục đích khoa học trong trường hợp kết quả thu được gây bất lợi cho họ” - ông Gostin nhận định.