Lại nóng chuyện nguồn gốc dịch COVID-19 từ tiết lộ tình báo

Trả lời phỏng vấn của The Wall Street Journal, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang nỗ lực truy nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và vai trò của TQ trong vấn đề này. Tuy nhiên, mọi thông tin hay giả thuyết đều phải được WHO và các chuyên gia quốc tế điều tra trước. Hơn nữa, người này cũng khẳng định chính phủ Mỹ thời gian tới sẽ tiếp tục giữ im lặng về tập tài liệu của Bộ Ngoại giao vì chính phủ lâu nay không có chính sách phản hồi các thông tin liên quan đến tình báo mật.