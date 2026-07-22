Mỹ tiết lộ chi phí khổng lồ cho cuộc chiến với Iran

Phát biểu tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ sáng 22/7 (giờ Hà Nội), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí phục vụ các chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Iran, kéo dài từ tháng 2/2026 đến nay, tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD, Reuters đưa tin.

Một cây cầu ở Iran bị đánh sập do hỏa lực Mỹ. Ảnh: ISNA

Chưa rõ Bộ Chiến tranh Mỹ tính toán con số này dựa trên những hạng mục cụ thể nào. Ông Hegseth cho biết thêm, khoản tiền 37,5 tỷ USD nêu trên cũng bao gồm một số chi phí vận hành và bảo trì vũ khí phục vụ chiến sự Iran đến hết tháng 9/2026, nhưng không nêu chi tiết.

Tại phiên điều trần, ông Hegseth cũng thừa nhận cuộc chiến đang gây sức ép đáng kể lên kho vũ khí của Mỹ. Ông nói Washington cần thêm ngân sách để mở rộng dây chuyền sản xuất và tăng tốc cung cấp những loại đạn dược có nhu cầu cao, gồm động cơ tên lửa, bom dẫn đường JDAM, vũ khí siêu vượt âm và các hệ thống chống thiết bị bay không người lái.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Lầu Năm Góc công khai trả lời chất vấn của các nhà lập pháp kể từ khi quân đội Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đầu tháng 7/2026. Al Jazeera cho biết con số mới nhất cao hơn 8 tỷ USD so với mức chi phí 29 tỷ USD được quân đội Mỹ đưa ra vào tháng 5/2026.

Vẫn theo Al Jazeera, dù 37,5 tỷ USD là một khoản tiền khổng lồ, con số này vẫn thấp hơn một số đánh giá về tác động kinh tế tổng thể của cuộc chiến. Tờ này dẫn phân tích của Moody’s Analytics ước tính xung đột có thể khiến kinh tế Mỹ thiệt hại tới 150 tỷ USD nếu tính cả tác động gián tiếp, gồm giá năng lượng tăng cao.

Vấn đề chi phí chiến tranh đang ngày càng thu hút sự chú ý tại Washington khi cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng sẽ diễn ra sau vài tháng nữa. Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump được dự báo sẽ đối mặt với cuộc đua khó khăn nhằm duy trì thế đa số tại Hạ viện, khi đảng Dân chủ tìm cách gắn cuộc chiến với Iran với những tranh luận về ngân sách.

Giao tranh giữa Washington và Tehran đang tiếp tục leo thang sau khi Bản ghi nhớ Islamabad, từng giúp hai bên ngừng các cuộc tấn công kể từ ngày 17/6, đổ vỡ cách đây 10 ngày. Quân đội Mỹ ngày 21/7 tiến hành đêm không kích thứ 10 liên tiếp nhằm vào Iran.

Trong tuần qua, Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa mở rộng danh sách mục tiêu, trong đó có các nhà máy năng lượng và cầu cống của Iran, đồng thời đề cập khả năng triển khai lực lượng mặt đất kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran, và tấn công cơ sở nghi liên quan chương trình hạt nhân nằm sâu bên dưới núi Pickaxe.

Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tập kích các lợi ích và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. Các đợt tấn công gần đây đã khiến một số nhà máy điện và cơ sở khử mặn tại Kuwait bốc cháy, trong khi nhiều mục tiêu khác tại Bahrain và Jordan cũng bị đánh trúng.