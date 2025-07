Mỹ: Tàu du lịch chạy sóng thần, bỏ lại hành khách trên bờ

Tàu du lịch Pride of America. Ảnh: Norwegian Cruise Line

New York Times ngày 30/7 đưa tin, sóng thần sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ở ngoài khơi Nga không gây thiệt hại lớn như lo ngại ban đầu. Tuy nhiên, nhiều hành khách trên các tàu du lịch lại rơi vào tình cảnh hoang mang khi nhận ra họ bị bỏ lại trên bờ trong lúc toàn bộ tàu buộc phải rời cảng theo lệnh của chính quyền địa phương.

Bà Tiffany Oliver và con gái 18 tuổi là hai trong số các du khách của tàu du lịch Pride of America thuộc hãng Norwegian Cruise Line (có trụ sở ở bang Florida). Họ đang tham gia chuyến dã ngoại đến Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii thì điện thoại báo tin khẩn cấp: Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ phát cảnh báo sóng thần lúc 14h46 ngày 29/7 (giờ địa phương), kèm theo lời nhắn “Bạn đang gặp nguy hiểm” và yêu cầu di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Tuy vậy, xe buýt vẫn tiếp tục hành trình đến công viên. Khi tới nơi, tài xế còn nói hành khách xuống xe vui chơi thoải mái. Nhưng vừa đặt chân xuống, nhân viên công viên đã hốt hoảng chạy tới, thúc giục mọi người lập tức quay lại tàu.

Theo New York Times, trong trường hợp có sóng thần, tàu thuyền thường an toàn hơn khi ở ngoài khơi thay vì neo tại cảng, nơi tiềm ẩn nguy cơ tàu bị đánh dạt vào bờ.

Xe buýt lập tức quay đầu về cảng Hilo, hành khách gọi điện cầu cứu dịch vụ khách hàng của hãng Norwegian, tha thiết xin hãng giữ tàu chờ họ quay lại.

Ban đầu, hãng Norwegian cam kết sẽ chờ họ. Nhưng đến 15:38 – khi đoàn vẫn còn cách cảng gần 20 phút – thông báo mới được gửi đến: tàu buộc phải rời đi theo yêu cầu từ Sở Giao thông bang Hawaii.

“Để tuân thủ quy trình khẩn cấp địa phương và đặt sự an toàn của khách lẫn thủy thủ đoàn lên hàng đầu, tàu Pride of America buộc phải rời cảng Hilo ngay lập tức", người phát ngôn Norwegian Cruise Line cho biết. Tàu rời đi lúc 16h cùng ngày, sớm hơn hai tiếng so với kế hoạch.

Khi bà Oliver và những người khác đến cảng lúc 15h55, họ vẫn thấy con tàu đậu tại bến. Nhưng càng đến gần, họ nhận ra cầu lên tàu đã được rút và tàu Pride of America đang lặng lẽ rời bờ. Không rõ chính xác bao nhiêu hành khách bị bỏ lại.

“Tất cả hành khách đứng phía đuôi tàu đều nhìn chúng tôi bị bỏ lại", bà Oliver nói. Nhiều người sau đó chia sẻ sự việc trên mạng xã hội.

Những hành khách bị kẹt lại được đưa đến trường trung học Waiakea, nơi họ ngủ qua đêm trên sàn nhà thi đấu hoặc trong xe buýt, bà Oliver kể. Trong khi đó, tàu Pride of America neo ngoài khơi, chờ được phép quay lại đón hành khách.

“Chúng tôi hoàn toàn không biết lúc nào sẽ được trở lại tàu", bà Oliver nói.

Đến sáng 30/7 (giờ địa phương), giới chức bang Hawaii đã hủy bỏ cảnh báo và tuyên bố an toàn.

Đơn vị tổ chức tua du lịch – Polynesian Adventure Activities – từ chối bình luận về vụ việc.