Mỹ tấn công Iran để trả thù cho vụ trực thăng tấn công AH-64 Apache bị bắn rơi

Một máy bay F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ trong chuyến bay huấn luyện ngày 14 tháng 5 năm 2026 tại San Diego, California. Ảnh Getty Images

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh "các cuộc tấn công tự vệ... để đáp trả vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ ngày hôm qua".

"Nhiệm vụ này là một phản ứng tương xứng với hành động gây hấn phi lý của Iran," CENTCOM cho biết trong một tuyên bố về X.

Theo truyền thông Iran, các vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố cảng Bandar Abbas và các đảo Qeshm và Sirik. Nhà báo Barak Ravid của Axios đưa tin rằng một số hệ thống phòng không và hệ thống radar gần eo biển Hormuz đã bị trúng bom.

Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin rằng một số vật thể bay đã bắn trúng đảo Qeshm chiến lược gần phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, nơi có một căn cứ quân sự và một cảng dầu quan trọng. Các cuộc tấn công cũng được báo cáo ở các khu vực khác thuộc tỉnh Hormozgan phía nam Iran.

Trước đó vào thứ Ba, CENTCOM cho biết chiếc trực thăng đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Oman khi đang tuần tra khu vực và hai phi công đã được cứu sống.

Tehran chưa trực tiếp xác nhận tuyên bố của Mỹ rằng chiếc trực thăng đã bị bắn hạ, Al Jazeera dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của Iran cho biết rằng "không có cuộc tấn công có chủ đích" nào nhằm vào chiếc máy bay.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên X rằng lực lượng Mỹ hoạt động gần lãnh thổ Iran “luôn đối mặt với rủi ro do những sai lầm của chính họ, những tai nạn đơn thuần, hoặc nguy cơ bị mắc kẹt trong làn đạn”.

Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Hôm thứ Bảy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tấn công bốn tàu chở dầu đang cố gắng đi qua vùng biển này mà không được phép. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố rằng Mỹ sẽ phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Một tuần trước, Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, một phần do các cuộc không kích của IDF vào Lebanon . Trong khi đó, Trump tuyên bố các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Sau khi nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các đại diện của Hezbollah, ông đã tuyên bố ngừng bắn.