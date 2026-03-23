Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết bằng chữ in hoa rằng quyết định hoãn tấn công được đưa ra dựa trên “tinh thần và không khí” của các cuộc thảo luận giữa hai bên.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua, liên quan đến việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch giữa hai bên tại Trung Đông".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump cho biết thêm,"dựa trên tinh thần và không khí của những cuộc trao đổi đó, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "tối hậu thư 48 giờ", yêu cầu Iran phải mở cửa eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ không kích toàn bộ nhà máy điện của nước này, bắt đầu bằng cơ sở lớn nhất.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định không ưu tiên theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn với Iran. "Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn", ông Trump nói.