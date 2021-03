Mỹ liệt 5 công ty Trung Quốc là 'mối đe dọa an ninh quốc gia'

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 17:00 PM (GMT+7)

So với năm ngoái, Mỹ đã liệt thêm ba công ty Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) hôm 12-3 đã liệt năm công ty Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa an ninh quốc gia với mục đích được nêu ra là bảo vệ mạng lưới truyền thông Mỹ, báo South China Morning Post đưa tin.

Năm cái tên bị liệt vào “danh sách đen” là gã khổng lồ công nghệ Huawei, tập đoàn ZTE, tập đoàn truyền thông Hytera, công ty công nghệ số Hangzhou Hikvision và công ty công nghệ Dahua.

FCC đã đưa ra quyết định trên sau khi viện dẫn Đạo luật Mạng lưới truyền thông an toàn và tin cậy được các nhà lập pháp Mỹ thông qua năm 2019. Đạo luật này có quy định FCC phải cảnh báo về các công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông “bị phát hiện gây ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với nền an ninh hoặc an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Mỹ”.

Một tòa nhà của Huawei tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: ASIA TIMES

Quyền Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel nhấn mạnh rằng với “danh sách đen” này, Mỹ sẽ xây dựng được mạng lưới truyền thông thế hệ mới mà không “lặp lại sai lầm trong quá khứ”, loại bỏ được những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Năm ngoái, FCC đã nêu tên Huawei và ZTE là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, qua đó cấm các công ty Mỹ mua sản phẩm hay dịch vụ của hai công ty Trung Quốc.

Hồi tháng trước, Huawei đã nộp đơn kiện lên một tòa phúc thẩm ở Mỹ để thách thức tính hợp pháp của quyết định năm ngoái của FCC.

Huawei từ chối bình luận về quyết định hôm 12-3 của FCC. Bốn công ty còn lại trong “danh sách đen” chưa phản hồi yêu cầu phỏng vấn của South China Morning Post.

Nguồn: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/my-liet-5-cong-ty-trung-quoc-la-moi-de-doa-an-ninh-quoc-gia-97212...Nguồn: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/my-liet-5-cong-ty-trung-quoc-la-moi-de-doa-an-ninh-quoc-gia-972125.html