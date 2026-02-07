Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong

Khoảng 0h30, tàu SE2 chạy hướng Nam - Bắc, khi đến khu vực thôn Tân Quang, xã Tân Lập (huyện Đức Trọng cũ), thuộc khu gian Sông Phan, đã va chạm với một người đang đi trên đường sắt. Người đàn ông bị hất văng và tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là nhân viên tuần đường, 34 tuổi, trú tại xã Tân Lập.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Băng Nhân

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tai nạn. Sau khi hoàn tất thủ tục, tàu SE2 tiếp tục hành trình, sự cố không làm gián đoạn lưu thông trên tuyến Bắc - Nam.