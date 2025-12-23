Lầu Năm Góc hé lộ bí mật hầm chứa tên lửa đặc biệt của Trung Quốc

Theo tổ chức mang tên Bản tin nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists), Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của nước này nhanh hơn những cường quốc hạt nhân khác trên thế giới. Bắc Kinh cũng mô tả những báo cáo về việc tăng cường quân sự là nỗ lực "bôi nhọ và phỉ báng Trung Quốc, đồng thời cố tình đánh lừa cộng đồng quốc tế".

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang làm việc dựa trên kế hoạch phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga. Nhưng bản dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc mà Reuters có được cho thấy Bắc Kinh dường như không quan tâm đến điều đó.

Phương tiện quân sự chở tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi tiếp tục nhận thấy Bắc Kinh không có ý định theo đuổi những biện pháp như vậy hay tổ chức cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí toàn diện hơn", báo cáo cho biết.

Cụ thể, nội dung bản báo cáo nhấn mạnh Trung Quốc đưa hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-31 sử dụng nhiên liệu rắn vào hầm chứa gần biên giới Trung Quốc với Mông Cổ - đây là địa điểm mới nhất trong một loạt địa điểm chứa tên lửa tương tự. Lầu Năm Góc trước đó cũng báo cáo về sự tồn tại của những hầm chứa này nhưng không nêu rõ số lượng tên lửa được nạp.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC thông tin Trung Quốc đã "duy trì chiến lược hạt nhân phòng thủ, giữ lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và tuân thủ cam kết tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân".

Bản dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc không nêu rõ mục tiêu tiềm năng của những tên lửa mới. Quan chức Mỹ lưu ý báo cáo có thể thay đổi trước khi gửi đến các nhà lập pháp.

Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vẫn ở mức khoảng 600 quả vào năm 2024, phản ánh "tốc độ sản xuất chậm hơn so với những năm trước". Tuy nhiên, việc mở rộng hạt nhân của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn và nước này đang trên đà sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.

Báo cáo toàn diện của Lầu Năm Góc cũng nêu chi tiết về việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và hé lộ những kỳ vọng của quốc gia tỷ dân "vào cuối năm 2027".