Mỹ bị tố phóng tên lửa mới chưa từng thử nghiệm trong chiến đấu để tấn công trường học Iran

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã công bố video phóng tên lửa vào Iran trong 24 giờ đầu tiên của cuộc xung đột. (Ảnh: X/@CENTCOM)

Cuộc tấn công vào trường học Iran đã gây phẫn nộ vì gây thương vong kinh hoàng, và đáng chú ý là Mỹ có thể đã sử dụng một loại tên lửa đạn đạo mới chỉ hoàn tất thử nghiệm nguyên mẫu vào năm ngoái.

Cuộc chiến tại Tây Á hiện được mô tả là “trận chiến của bom và tên lửa”, khi các bên liên tục sử dụng hỏa lực tầm xa để tấn công các mục tiêu chiến lược.

Theo một báo cáo của The New York Times, các vụ nổ và mức độ thiệt hại tại trường tiểu học ở Lamerd cùng nhà thi đấu liền kề phù hợp với đặc điểm của một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mang tên Tên lửa Tấn công Chính xác (Precision Strike Missile - PrSM).

Đây là loại vũ khí chưa từng được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu trước đó.

Các quan chức địa phương được truyền thông Iran dẫn lời cho biết, riêng vụ tấn công vào trường học và các mục tiêu khác tại Lamerd đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Vụ tấn công ngày 28/2 tại Lamerd diễn ra cùng ngày với một vụ tấn công khác cách đó hàng trăm km, khi tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đánh trúng một trường học ở thành phố Minab, khiến 175 người thiệt mạng.

Tên lửa PrSM là gì?

Precision Strike Missile (PrSM) là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Mỹ phát triển, được thiết kế để phát nổ ngay phía trên mục tiêu, sau đó bắn ra hàng loạt viên đạn tungsten (kim loại nặng) với tốc độ cao nhằm gây sát thương trên diện rộng.

Loại vũ khí này do Lockheed Martin phát triển và sản xuất. Ban đầu, đây là dự án cạnh tranh giữa Lockheed Martin và Raytheon nhằm thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS đã lỗi thời. Tuy nhiên, Raytheon rút khỏi cuộc đua vào đầu năm 2020, khiến Lockheed Martin trở thành nhà phát triển duy nhất.

Theo thông báo của quân đội Mỹ, PrSM đã hoàn tất thử nghiệm nguyên mẫu vào năm ngoái. Nếu các thông tin được xác nhận, vụ tấn công tại Lamerd có thể là lần đầu tiên loại tên lửa này được sử dụng trong chiến đấu thực tế.

Do còn quá mới, giới chuyên gia cho rằng rất khó xác định liệu các đòn tấn công bằng PrSM tại Lamerd là có chủ đích, do lỗi thiết kế, lỗi sản xuất, hay xuất phát từ việc lựa chọn mục tiêu sai.

Vì sao nghi ngờ PrSM được sử dụng?

Báo cáo của The New York Times dẫn lại các video ghi lại một trong những vụ tấn công tại khu dân cư cách trường học khoảng 275 mét. Hình ảnh cho thấy một loại vũ khí có hình dáng đặc trưng trùng khớp với PrSM.

Đoạn video ghi lại cảnh tên lửa phát nổ giữa không trung tạo thành một quả cầu lửa lớn – đặc điểm phù hợp với cơ chế hoạt động của PrSM.

Một video khác từ camera gần trường học không ghi lại được tên lửa, nhưng cho thấy rõ vụ nổ xảy ra phía trên công trình.

Các hình ảnh sau vụ tấn công cũng cho thấy bề mặt hai địa điểm bị chi chít lỗ nhỏ, được cho là do các viên đạn tungsten gây ra – dấu hiệu điển hình của loại vũ khí này.

Mỹ đã xác nhận sử dụng PrSM trong chiến tranh Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận việc sử dụng tên lửa PrSM trong cuộc chiến với Iran. Ngày 1/3, cơ quan này công bố video ghi lại một vụ phóng tên lửa trong 24 giờ đầu của xung đột.

Chỉ huy CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, sau đó cũng cho biết PrSM đã lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận liệu loại tên lửa này có được sử dụng trong vụ tấn công tại Lamerd hay không.