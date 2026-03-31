Các tàu sân bay Mỹ ồ ạt lùi xa 1.000 km khỏi bờ biển Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển qua eo biển Gibraltar vào ngày 1/10/2025. Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ

“Chúng tôi mới chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của mình, và phía Mỹ hiểu điều đó, vì vậy họ đã rút lui 1.000 km”, vị tướng Iran cho biết.

Ông Fadavi nhận định các tàu chiến Mỹ chính là điểm dễ bị tổn thương nhất của Washington. Theo ông, Mỹ đang phát đi những tín hiệu sai lệch, bởi trên thực tế các tàu chiến của nước này đang ở xa hơn nhiều so với những gì họ công bố.

Quan chức IRGC cho rằng điều này cho thấy lực lượng Iran đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax rằng, Mỹ và Israel đã “vượt quá nửa chặng đường” trong cuộc chiến chống Iran xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Nhà lãnh đạo này ca ngợi các nỗ lực phối hợp giữa hai nước tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc làm suy giảm năng lực của Iran. Ông Netanyahu cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đã vượt quá nửa chặng đường xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã làm suy yếu năng lực tên lửa của họ, phá hủy các nhà máy và loại bỏ những nhà khoa học hạt nhân chủ chốt”, Thủ tướng Israel nhấn mạnh.