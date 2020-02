Một phần ba dân châu Âu từng bị một loại vi khuẩn xóa sổ như thế nào?

Nguồn gốc tên gọi "Cái chết Đen" Trong cuốn sách "The Black Death, 1346-1353: The Complete History" (Tạm dịch: Cái chết Đen, 1346-1353, Lịch sử hoàn thiện) xuất bản năm 2018, tác giả Ole Jørgen Benedictow cho rằng tên gọi "Cái chết Đen" xuất phát từ việc dịch sai nghĩa của cụm từ La tinh "atra mors" (Có nghĩa: Bóng đen khủng khiếp). Không có mối liên quan rõ rệt giữa cái tên này với các triệu chứng mà nạn nhân gặp phải do bệnh dịch hạch.