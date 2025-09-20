Một người 26 tuổi được giao chỉ huy lữ đoàn tinh nhuệ bậc nhất Ukraine

Trung tá quân đội Ukraine Maksym Danylychuk năm nay mới 26 tuổi. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Lữ đoàn số 47 là một trong số các đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine, được NATO đào tạo chuyên biệt, trang bị các vũ khí tốt nhất mà NATO cung cấp.

Trong xung đột, lữ đoàn 47 đã nhiều lần được Bộ Tổng tham mưu Ukraine điều động tới các điểm nóng khi quân đội Nga tạo đột phá.

Rạn nứt giữa cấp chỉ huy lữ đoàn số 47 và Bộ Tổng tham mưu xuất hiện vào tháng 5/2025. Chỉ huy khi đó là Oleksandr Shyrshyn công khai chỉ trích cấp trên giao những “nhiệm vụ ngớ ngẩn” khiến đơn vị hứng chịu tổn thất không cần thiết, bao gồm giao tranh ở vùng Kursk của Nga.

Theo tờ Ukrainska Pravda, việc Bộ Tổng tham mưu bổ nhiệm một sĩ quan trẻ nhưng giàu kinh nghiệm như Maksym Danylychuk được cho là nhằm nỗ lực khôi phục năng lực chiến đấu của lữ đoàn số 47.

Danylychuk sinh ra tại làng Barvynivka, vùng Zhytomyr, từng tốt nghiệp Học viện Lục quân Quốc gia. Ngay từ khi Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, Danylychuk gia nhập Lữ đoàn cơ giới số 30 và nhanh chóng thăng tiến, từ chức vụ đại đội trưởng lên tham mưu trưởng rồi tiểu đoàn trưởng.

Trong thời gian này, Danylychuk trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia phòng thủ ở các tỉnh Donetsk và Kharkiv, nơi đơn vị đã đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của Nga.

Tháng 2/2023, dưới sự chỉ huy của Danylychuk, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của lực lượng Wagner tại vùng Donbass, theo thông tin từ Trung tâm tuyển quân ở vùng Zhytomyr.

Ngày 24/2/2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao danh hiệu Anh hùng Ukraine cho Danylychuk. Trước đó, Danylychuk cũng đã được tặng thưởng Huân chương Bohdan Khmelnytsky hạng Nhì và Ba, cùng Huân chương Dũng cảm hạng Ba.

Thông thường trong quân đội Ukraine (và nhiều nước khác), việc đạt cấp bậc trung tá có yêu cầu về thời gian phục vụ, kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo lớn. Việc một người 26 tuổi đã là trung tá và được chỉ huy lữ đoàn như Danylychuk được xem là khá đặc biệt, không phải thông lệ phổ biến.