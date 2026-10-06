Máy bay chở khách tới Mỹ đột ngột hạ độ cao, phát tín hiệu khẩn cấp

Một chiếc máy bay Boeing 777-200ER của hãng British Airways. Ảnh: Zuma Press Wire/Rex/Shutterstock

Chuyến bay số hiệu BA295 của hãng British Airways đang trên hành trình tới sân bay O’Hare ở Chicago thì gặp “sự cố kỹ thuật” khiến mặt nạ dưỡng khí bung ra từ trần máy bay. Sau đó, máy bay đã hạ cánh an toàn trở lại sân bay Heathrow ở London.

Chiếc Boeing 777-200ER này cất cánh từ sân bay Heathrow lúc 12h14 trưa 5-10 để thực hiện hành trình bay qua Đại Tây Dương theo lịch trình và đã đạt độ cao bay ổn định là khoảng 11.300 mét sau 1 giờ bay. Theo lời kể của hành khách, máy bay gặp nhiễu động không khí ngay trước khi mặt nạ dưỡng khí bung ra, khiến những người trên khoang hoang mang.

Các phi công đã hạ độ cao xuống dưới 3.000 mét, phát tín hiệu khẩn cấp (mã 7700) tới bộ phận kiểm soát không lưu và quay đầu bay ngược về phía nước Anh.

Dữ liệu từ các dịch vụ theo dõi chuyến bay cho thấy phi cơ đã bay vòng tròn chờ hạ cánh trên khu vực Bristol Channel (giữa Pembrokeshire và North Devon) để xả bớt nhiên liệu nhằm giảm trọng lượng, qua đó cho phép phi công thực hiện cú hạ cánh bình thường ngay sau 17h chiều cùng ngày.

“Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phi cơ đã hạ cánh an toàn sau khi các phi công dày dạn kinh nghiệm đưa máy bay quay lại sân bay Heathrow do sự cố kỹ thuật”, Người phát ngôn của British Airways nói, “Hành khách đã rời máy bay theo quy trình thông thường và các bộ phận của hãng đang nỗ lực sắp xếp lại lịch trình di chuyển cho họ nhanh nhất có thể”.

Những bức ảnh do hành khách chụp và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các mặt nạ dưỡng khí buông thõng từ trần máy bay trong lúc máy bay quay trở lại. Việc hạ độ cao nhanh chóng xuống dưới 3.000 mét và phát tín hiệu khẩn cấp (mã 7700) thường xảy ra khi máy bay gặp sự cố mất áp suất khoang hành khách, tuy nhiên nguyên nhân chính thức của sự cố vẫn chưa được British Airways xác nhận.

Chiếc Boeing 777-200ER này là một trong những máy bay lâu đời nhất đang được British Airways khai thác. Nó được bàn giao cho hãng cách đây gần 30 năm - vào tháng 7-1997.