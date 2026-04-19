Xả súng ở thủ đô Ukraine, 15 người thương vong

Theo Kyiv Independent và DW, một vụ xả súng tại quận Holosiivskyi của thủ đô Kiev - Ukraine đã xảy ra vào ngày 18-4, khiến 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Những người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Phương tiện của các cơ quan chức năng tại hiện trường vụ xả súng ở Kiev - Ukriane hôm 18-4 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông 58 tuổi, quê ở Moscow, đã sử dụng súng tự động. Sau vụ nổ súng, hắn cố thủ bên trong một siêu thị.

Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trích dẫn báo cáo ban đầu từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ihor Klymenko rằng có ít nhất 5 người chết và 10 người bị thương sau vụ việc.

Tuy nhiên, sau đó Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói với Telegraph rằng một phụ nữ trong số 10 người bị thương đã tử vong tại bệnh viện.

Nghi phạm đã bị tiêu diệt trong chiến dịch bắt giữ của lực lượng đặc nhiệm. Các đơn vị phản ứng nhanh (KORD) của Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã đột kích vào siêu thị nơi kẻ tấn công cố thủ.

Các quan chức cho biết tay súng đã bắt giữ con tin và nổ súng vào một sĩ quan cảnh sát. Trước khi đột kích, các nhà đàm phán đã cố gắng thuyết phục kẻ xả súng buông vũ khí.

Theo thông tin ban đầu, một vụ cháy cũng đã xảy ra tại căn hộ nơi nghi phạm đăng ký cư trú.

Động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ. Ông Zelensky cho biết các tình tiết cụ thể đang được điều tra thêm.