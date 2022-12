Liệu ông Donald Trump có vượt qua “tuần giông bão”?

Các thành viên của ủy ban nói trên trong ngày 19-12 (giờ địa phương) sẽ bỏ phiếu đề nghị Bộ Tư pháp (DOJ) truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về nỗ lực đảo ngược chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden năm 2020. Trọng tâm cuộc họp là liệu có nên đề nghị DOJ đưa ra các cáo buộc hình sự đối với ông Trump hay không.

Trong ngày 20-12, Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện sẽ họp riêng để đánh giá hồ sơ thuế trong 6 năm của ông Trump, vốn đã thu được sau gần 4 năm nỗ lực. Ủy ban có thể công khai số hồ sơ này, động thái có khả năng diễn ra vào những ngày cuối cùng đảng Dân chủ vẫn còn kiểm soát quốc hội.

Đến ngày 21-12, ủy ban điều tra vụ bạo loạn hôm 6-1-2021 dự kiến công bố báo cáo về vụ việc cùng với lời khai của nhân chứng.

Tóm lại, những vấn đề nổi cộm trong tuần này sẽ xoay quanh việc ông Trump từ chối chuyển giao quyền lực và điều mà cựu tổng thống vốn cẩn thận nhất trong nhiều thập kỷ là quy mô tài sản cá nhân thực tế và nguồn thu nhập của ông.

Ông Tim O'Brien, tác giả của cuốn sách "TrumpNation: The Art of Being the Donald", cho biết: "Ông Trump đã dành hàng thập kỷ để trốn tránh sự minh bạch và tránh né trách nhiệm giải trình".

Bất kỳ khả năng công bố thông tin thuế nào của ông Trump cũng có thể diễn ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố tái tranh cử vào Nhà Trắng, thời điểm mà ông đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra mà không có quyền miễn trừ như thời gian còn tại nhiệm.

Bộ Tư pháp cũng đang điều tra việc ông Trump xử lý sai hồ sơ tổng thống và tài liệu mật và vẫn xem xét liệu ông hoặc bất kỳ ai quanh ông có bị cáo buộc liên quan trong vụ việc hay không. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đang đối mặt với vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James đệ trình, người đã cáo buộc cựu tổng thống, các con và công ty của ông có hành vi gian lận thương mại trong hơn một thập kỷ.

Ông Trump đã nhiều lần công kích các cuộc điều tra của Quốc hội và Bộ Tư pháp khi gọi đó là những "cuộc săn phù thủy". Theo tờ New York Times, trong nhiều thập kỷ qua, ông luôn khẳng định mình là nạn nhân mỗi khi trở thành tâm điểm của các vấn đề pháp lý. Ông Trump cũng có phản ứng tương tự khi công ty của ông bị tuyên 17 tội gian lận thuế và các sai phạm tài chính khác khoảng hai tuần trước.

Tuy nhiên, ông O'Brien lập luận những tình tiết liên quan đến các vấn đề pháp lý của ông Trump có thể được công khai sau tuần này sẽ gây hậu quả lớn hơn bởi ông Trump đang kêu gọi sự ủng hộ của cử tri cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2024.

