Liên minh châu Âu khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng

Ghi nhận những thành tựu trong quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác song phương về môi trường và năng lượng, ông McAllister cho biết, EU đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với quan hệ EU - ASEAN và hoan nghênh sự tham gia mang tính xây dựng của đoàn Việt Nam tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ EU - ASEAN tại Brussels (Bỉ) vào tháng 12 năm ngoái.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu David McAllister

Phát biểu họp báo tại Jakarta trong chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 20 đến 24-2 tới Indonesia và Việt Nam, ông McAllister nhấn mạnh, EU và ASEAN là hai tổ chức khu vực thành công nhất thế giới. Đặc biệt, hai bên cùng chia sẻ cam kết về chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc.

Đề cập các nội dung đã được đoàn thảo luận trong chuyến thăm Jakarta từ ngày 20 đến 22-2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại EP nhắc lại rằng, EU ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar, đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự nước này nghiêm túc thực hiện Đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại EP nhấn mạnh rằng, EU kiên định quan điểm về sự cần thiết đảm bảo luật pháp tại Biển Đông, cũng như tầm quan trọng mang tính sống còn của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và quyền tự do đi lại tại khu vực trung chuyển tới 30% khối lượng trao đổi thương mại hàng hải toàn cầu này.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ kinh tế và thương mại đang tăng trưởng nhanh chóng giữa hai khu vực, ông McAllister lưu ý rằng, EU không chỉ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN, sau Mỹ và Trung Quốc, các công ty từ “Lục địa già” cũng đứng thứ 2 về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN, giúp tạo nhiều việc làm trong hàng loạt lĩnh vực.

Năm 2022, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã mở văn phòng đại diện tại Jakarta nhằm tăng cường các hoạt động trong khu vực và ưu tiên tài chính cho hành động khí hậu, giao thông đô thị, chăm sóc sức khỏe, an ninh năng lượng và cơ sở hạ tầng bền vững tại Đông Nam Á.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại EP, trong quá trình chuyển đổi xanh, các nước ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể liên quan đến biến đổi khí hậu như tình trạng sụt lún và ngập lụt ở các vùng đất ven biển. Trong bối cảnh đó, EU đang tích cực hỗ trợ các nước ASEAN chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh hơn và sạch hơn.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/lien-minh-chau-au-khang-dinh-viet-nam-la-doi-tac-quan-trong-post53183...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/lien-minh-chau-au-khang-dinh-viet-nam-la-doi-tac-quan-trong-post531837.antd