Khủng hoảng Nga - Ukraine: Ukraine dùng chiến thuật mới

Thứ Năm, ngày 14/07/2022 12:00 PM (GMT+7)

Trong lúc các lực lượng Nga tiếp tục tấn công vào một vùng rộng lớn ở tiền tuyến, quân đội Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu vào các căn cứ và kho đạn nằm sâu trong các khu vực rơi vào tay Nga.

Rạng sáng 13-7 (giờ địa phương), một quả cầu lửa đã thắp sáng bầu trời Luhansk, thủ phủ của một tỉnh mà Nga đã kiểm soát ở Đông Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin quân đội Ukraine đã bắn trúng một hệ thống phòng không.

Trước đó không lâu, 6 kho đạn ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Nam Ukraine và vùng Donetsk ở Đông Ukraine cũng đã bị quân đội Ukraine phá hủy, phát ngôn viên Serhii Bratchuk của chính quyền tỉnh Odessa – Ukraine, khẳng định.

Đây là chiến thuật mới của các lực lượng Ukraine và hiện vẫn chưa rõ liệu nó có thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn trên chiến trường, khiến các cuộc tấn công của Nga bị gián đoạn hay không.

Một vài quan chức Ukraine khẳng định quân đội Nga đang buộc phải di chuyển các trung tâm tiếp tế ra xa khu vực tiền tuyến, song tuyên bố này chưa được xác minh.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp là chìa khóa giúp Ukraine triển khai chiến thuật phản công. Ảnh: EPA

Ông Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự TP Luhansk - Ukraine, khẳng định: "Quân đội Nga chưa ngừng pháo kích. Tuy nhiên, khả năng là họ đang phải bảo tồn nguồn cung đạn dược hiện có, bởi một số nguồn cung đã bị gián đoạn vì hỏa lực từ các loại vũ khí tầm xa mới của chúng tôi".

Theo báo The New York Times, chìa khóa của chiến thuật nêu trên là các hệ thống vũ khí tầm xa và pháo hiện đại, đặc biệt là hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.

Bắt đầu đến Ukraine hồi đầu hè này, HIMARS đang cho thấy mức độ hiệu quả trong các tấn công nhắm vào căn cứ quân sự và các điểm tiếp tế đạn dược của Nga, kể cả những điểm cách xa tiền tuyến.

Xung đột Nga-Ukraine, nổ ra vào cuối tháng 2, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh chụp tại TP Chasiv Yar - Ukraine sau một cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Reuters

Được trang bị tên lửa vệ tinh hành trình với tầm bắn hơn 64 km, HIMARS là hệ thống vũ khí có khả năng gây sát thương tầm xa vượt trội so với các loại vũ khí sẵn có trong kho của quân đội Ukraine.

Truyền thông quốc tế hiện chưa thể xác minh độc lập tuyên bố từ phía Ukraine trong khi chính quyền địa phương do Nga hậu thuẫn khẳng định các cuộc tấn công nêu trên hủy hoại nhà cửa và doanh nghiệp, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

