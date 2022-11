Khi chàng trai Gen Z trở thành thành viên Quốc hội Mỹ

Maxwell Frost được bầu làm đại diện Florida tại Hạ viện Mỹ. Ảnh Reuters.

Đăng tải trên Twitter cá nhân, Frost cho biết “vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc gọi trong đó đầu dây bên kia cho biết ‘xin hãy chờ máy của Tổng thống’. Thật không thể tin được!”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đích thân gọi điện để chúc mừng Frost khi anh trở thành người đầu tiên của “Thế hệ Z” được bầu vào Quốc hội với tư cách là thành viên Hạ viện. Thế hệ Z, còn được gọi là Zoomers, là nhóm nhân khẩu học nằm giữa thế hệ Millennials và thế hệ Alpha. Các nhà nghiên cứu và các phương tiện truyền thông nhận định khoảng thời gian những người “Thế hệ Z” được sinh ra là từ năm 1997 đến năm 2012.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Frost đã tập trung vào vấn đề cải cách súng đạn, chăm sóc sức khỏe, tăng cường tiếp cận dịch vụ nhà ở và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Được biết, độ tuổi trung bình trong cơ quan lập pháp gồm 435 thành viên của Mỹ hiện tại là 58 tuổi. Như vậy, Frost sẽ là tiếng nói của khoảng 70 triệu người cùng thế hệ với anh tại Quốc hội Mỹ.

Ngoài cuộc gọi chúc mừng, ông Biden trong một cuộc họp báo ngày 9/11 đã dành những lời khen tặng Frost, khẳng định “đây là một khởi đầu đáng kinh ngạc” và Frost sẽ có “một sự nghiệp chính trị và lâu dài trước mắt”.

Trước khi ra tranh cử, Frost là giám đốc tổ chức quốc gia của nhóm an toàn súng đạn “March For Our Lives”, được thành lập bởi những người sống sót sau vụ thảm sát năm 2018 tại trường trung học Parkland, Florida.

Nguồn: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/khi-chang-trai-gen-z-tro-thanh-thanh-vien-quoc-hoi-my--i673760/Nguồn: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/khi-chang-trai-gen-z-tro-thanh-thanh-vien-quoc-hoi-my--i673760/