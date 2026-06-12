Israel thả người đồng sáng lập Hamas

Owais Yousef cho biết cha mình là Hassan Yousef, 71 tuổi, đã được phóng thích gần thành phố Hebron ở phía nam Bờ Tây hôm 11/6 và đưa tới bệnh viện ở thành phố Ramallah.

Hình ảnh được truyền thông công bố cho thấy ông Yousef nằm trên giường bệnh, trong khi người thân đến thăm hỏi. "Tôi không thể ngủ vì quá đau", ông nói với một người quen qua điện thoại trước khi kiểm tra y tế.

Cảnh sát Israel chưa lên tiếng về thông tin này.

Ông Hassan Yousef nằm trên giường bệnh tại bệnh viện thành phố Ramallah ngày 11/6. Ảnh: QudsN

Hassan Yousef là lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Bờ Tây, cũng là một trong những người đồng sáng lập phong trào này vào thập niên 1980 cùng Ahmad Yassine và các thành viên Palestine thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ông Yousef bị Israel bắt theo diện giam giữ hành chính từ tháng 10/2023, không lâu sau khi Hamas phát động chiến dịch tấn công Israel.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Israel đã tăng cường áp dụng giam giữ hành chính đối với người Palestine. Cơ chế này cho phép giới chức giam một người theo từng giai đoạn 6 tháng và có thể gia hạn mà không cần truy tố. Israel cho rằng biện pháp này giúp ngăn chặn các vụ tấn công và tạo điều kiện để thu thập chứng cứ, trong khi các tổ chức nhân quyền cho rằng hình thức này đã bị lạm dụng.

Israel từng nhiều lần bắt ông Yousef trong nhiều năm qua. Lần gần nhất ông được trả tự do là vào tháng 7/2020, sau 16 tháng bị giam.

Hassan Yousef từng là thành viên của quốc hội Palestine, cơ quan đã giải thể. Con trai cả của ông là Mosab Hassan Yousef từng làm gián điệp cho Israel để chống lại phong trào của cha mình trong suốt 10 năm. Ông Yousef đã từ mặt người con này.