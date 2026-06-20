Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

Trang Iranintl đưa tin, Hamzeh Khalili, quan chức cấp cao ngành tư pháp Iran, cho biết các vụ án đã được xử lý “nhanh chóng và dứt khoát” trong cuộc chiến gần đây, với sự phối hợp từ các cơ quan an ninh và giám sát của nước này.

Cảnh sát Iran. Ảnh: Middleeasteye.

Ông Khalili cho biết khối tư pháp đã đưa ra phán quyết chống lại “một số lượng đáng kể” cá nhân bị cáo buộc hợp tác với các quốc gia thù địch và “chế độ Phục quốc”, đồng thời cho biết thêm một số vụ án đã được công khai trên truyền hình nhà nước.

Trước đó, trang Hrana đưa tin, phát ngôn viên ngành tư pháp Iran, Asghar Jahangir, thông báo rằng hơn 200 tài sản thuộc về các cá nhân bị cáo buộc “hợp tác với kẻ thù” và hành động chống lại an ninh quốc gia đã được xác định và tịch thu.

Ông Jahangir tuyên bố: “Cách tiếp cận của ngành tư pháp trong việc tịch thu tài sản của những kẻ phản bội Tổ quốc và cung cấp thông tin tình báo cho kẻ thù, tìm cách gây chiến tranh cho xã hội chúng ta là nhằm mục đích răn đe”.

Phát ngôn viên Jahangir nói thêm rằng các nỗ lực để xác định và tịch thu thêm tài sản như thế này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng.

Sau khi Mỹ - Israel bắt đầu tập kích Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu ngành tư pháp Iran, tuyên bố rằng các lệnh tư pháp đã được ban hành để tịch thu và thu giữ tài sản liên quan đến những gì ông mô tả là “các phần tử cộng tác với kẻ thù trong và ngoài nước”.

Ông cũng đe dọa những cá nhân này bằng án tử hình: “Một trong những hình phạt được quy định trong những trường hợp như vậy là tử hình, và sau quá trình điều tra, một trong những hình phạt theo luật định sẽ được áp dụng đối với những người có liên quan”.