Iran tung đòn đánh khiến 8 lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương, Lầu Năm Góc ém nhẹm không công bố

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NBC News dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 14/9, khi các binh sĩ thuộc lực lượng đổ bộ đường biển của Mỹ đang hoạt động trên một tàu tại eo biển Hormuz.

Tám quân nhân, gồm 7 lính thủy đánh bộ và một sĩ quan thuộc lực lượng này, bị thương do khói và có khả năng chịu chấn thương não do va đập. Một số người xuất hiện các triệu chứng liên quan đến chấn động não như đau đầu dữ dội.

Theo các quan chức Mỹ được NBC News dẫn lời, không trường hợp nào bị thương nghiêm trọng. Cả 8 quân nhân sau đó đều nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ.

Vụ tấn công được cho là xảy ra khi các binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong thành phần một đội tác chiến đổ bộ của Mỹ. Tên lửa hành trình Iran đã đánh trúng tàu mà lực lượng này đang hoạt động trên đó.

Vụ việc được tiết lộ trong bối cảnh Lầu Năm Góc ngày càng chịu sức ép về cách thống kê thương vong của quân đội Mỹ kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu hồi tháng 2. Số liệu về binh sĩ Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng có thể thay đổi theo quá trình cập nhật và phân loại.

Tính đến ngày 23/9, hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc ghi nhận 861 quân nhân Mỹ bị thương trong cuộc xung đột.

Đáng chú ý, 8 lính thủy đánh bộ bị thương trong vụ tấn công ngày 14/9 chỉ được âm thầm bổ sung vào cơ sở dữ liệu gần 10 ngày sau đó.

Một quan chức Mỹ giải thích việc cập nhật chậm có thể xuất phát từ thực tế một số triệu chứng chỉ xuất hiện sau một khoảng thời gian, trong khi hệ thống DCAS không được thiết kế để cập nhật dữ liệu thương vong theo thời gian thực.