Iran muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Pezeshkian cho biết, Tehran mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột và hướng tới việc khôi phục hòa bình, ổn định trong khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác giữa các quốc gia Hồi giáo có thể ngăn chặn sự leo thang.

Tổng thống Iran và Thủ tướng Malaysia

Ông Pezeshkian nhắc lại rằng Iran chưa bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định nhiều báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã xác nhận điều này.

Ông Pezeshkian nói thêm rằng những cáo buộc liên quan đến tham vọng hạt nhân của Iran được sử dụng như một cái cớ để biện minh cho các hành động chống lại nước này.

Ông cũng đánh giá cao lập trường của Malaysia khi lên án những cuộc tấn công nhằm vào Iran, coi đây là sự ủng hộ có nguyên tắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Thủ tướng Anwar bày tỏ cảm thông với Iran trước những thiệt hại do xung đột gây ra, đồng thời nêu bật lập trường phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng kêu gọi cần có các đảm bảo quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những cuộc tấn công trong tương lai.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ cảm ơn Iran vì đã hỗ trợ để các tàu chở dầu của nước này có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn giữa lúc căng thẳng leo thang.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc tế.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28-2 với những cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Thủ đô Tehran và nhiều thành phố của Iran.

Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cũng như các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại khu vực Trung Đông, khiến tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Reutes, Wana