Đề xuất thí điểm taxi bay không người lái trên biển Quy Nhơn và từ sân bay Phù Cát đến Trung tâm đại nhạc hội

Hai tuyến taxi bay được đề xuất ở Gia Lai, gồm địa điểm nào?

Ngày 23/10, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương thí điểm hoạt động taxi bay không người lái (AAM/eVTOL) trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai đề án.

Gia Lai có bờ biển dài 134km, hơn 80km đường biên giới, sở hữu tài nguyên du lịch phong phú từ biển, đảo đến cao nguyên.

UBND tỉnh Gia Lai cho hay, taxi bay được kỳ vọng tạo đột phá giao thông, kết nối du lịch từ rừng đến biển, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo sản phẩm mới lạ, thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Trên thế giới, taxi bay vẫn là loại hình phương tiện mới, đang được thử nghiệm tại nhiều đô thị hiện đại. Tại Việt Nam, các chương trình thử nghiệm chủ yếu tập trung vào tàu bay không người lái chở hàng, chưa có chương trình thử nghiệm phương tiện bay chở người. Taxi bay là loại hình vận tải hàng không tầm thấp mới, chưa từng được khai thác tại Việt Nam.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đề án nhằm thí điểm hệ sinh thái giao thông hàng không tiên tiến (AAM), đánh giá các điều kiện trước khi nhân rộng hoặc khai thác thương mại. Đồng thời, dự án góp phần phục vụ du lịch chất lượng cao, vận chuyển y tế khẩn cấp và cứu hộ, cứu nạn.

Theo đề án, phạm vi thí điểm ban đầu tập trung tại khu vực Quy Nhơn - Phù Cát, ưu tiên những nơi có mật độ dân cư thấp và hành lang bay trên mặt nước nhằm hạn chế rủi ro.

Tuyến thứ nhất kết nối Công viên Thiếu nhi với Bến du thuyền Quy Nhơn, dài khoảng 3,4km.

Công viên Thiếu nhi ở Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Tuyến thứ hai dài khoảng 22km, kết nối Cảng hàng không Phù Cát với Trung tâm đại nhạc hội thuộc dự án Blooming Sky tại xã Cát Tiến.

Để phục vụ hai tuyến bay, đề án dự kiến sử dụng 1-2 phương tiện do các đối tác cung cấp, đồng thời nghiên cứu bố trí bốn điểm cất, hạ cánh tại Công viên Thiếu nhi, Bến du thuyền Quy Nhơn, Cảng hàng không Phù Cát và Trung tâm đại nhạc hội Blooming Sky.

Tuyến đường ven biển ở phía đông huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai. Ảnh: QN.

Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay từ tháng 10 đến hết năm 2028, qua 3 giai đoạn: chuẩn bị, đánh giá; bay thử nghiệm không tải và có tải chở chuyên gia; vận chuyển hành khách hạn chế và tổng kết. Việc chuyển giai đoạn phải đáp ứng các mốc kiểm soát an toàn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương thông qua đề án thí điểm taxi bay không người lái trên địa bàn.

Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở hoàn thiện quy trình, mô hình quản lý và tiêu chuẩn an toàn. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư công nghệ, phát triển chuỗi giá trị hàng không tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý, sớm triển khai đề án.