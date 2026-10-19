Ảrập Xêút đóng cửa tòa nhà biểu tượng giữa làn sóng tấn công của Houthi, hai phi công thiệt mạng

Tòa nhà 99 tầng đóng cửa, Riyadh đối mặt sức ép an ninh

Tòa nhà Kingdom Centre, một trong những công trình mang tính biểu tượng của thủ đô Riyadh, yêu cầu toàn bộ nhân viên làm việc tại các văn phòng bên trong tòa nhà chuyển sang làm việc từ xa, có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến khi có thông báo mới.

Theo thông báo qua thư điện tử của ban quản lý tòa nhà mà hãng tin AFP có được, nhân viên được yêu cầu không đến văn phòng trong thời gian áp dụng biện pháp này. Ban quản lý không nêu rõ lý do cụ thể dẫn đến quyết định trên.

Tuy nhiên, động thái được đưa ra chỉ một tuần sau vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng, trong bối cảnh lực lượng Houthi liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ảrập Xêút.

Cao 99 tầng và nằm nổi bật giữa trung tâm Riyadh, Kingdom Centre là nơi đặt văn phòng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn, trong đó có tập đoàn dịch vụ tài chính Merrill Lynch, công ty tư vấn quản lý McKinsey và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Việc tạm dừng hoạt động trực tiếp tại các văn phòng trong tòa nhà cho thấy những diễn biến an ninh đang tác động đến hoạt động thường nhật tại Thủ đô Ảrập Xêút. Trong khi đó, trung tâm thương mại ở tầng đế của tòa nhà vẫn mở cửa phục vụ khách hàng.

Biện pháp này diễn ra cùng thời điểm các trường học tại Riyadh gần đây kéo dài việc học từ xa, còn sân bay quốc tế King Khalid vẫn đóng cửa sau vụ tấn công tuần trước.

Những ngày qua, liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu thông báo đã đánh chặn hai máy bay không người lái tại khu vực Riyadh và một chiếc khác trên tỉnh miền Đông giàu dầu mỏ. Trước đó, giới chức nước này cũng phát cảnh báo đe dọa tại thủ đô. Liên quân cũng thông báo đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo ở miền Nam đất nước.

Những diễn biến liên tiếp đang đặt Riyadh trước sức ép phải tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, từ sân bay, cơ sở năng lượng đến các khu vực kinh tế và thương mại.

Toà nhà chọc trời Kingdom Centre ở Thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút. Ảnh: iStock.

Hai phi công thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần Yemen

Cùng ngày 18/10, liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu thông báo hai sĩ quan thuộc tổ bay đã thiệt mạng khi một trực thăng trinh sát AH-6i của Bộ Vệ binh Quốc gia nước này rơi tại khu vực Najran, gần biên giới Yemen.

Người phát ngôn liên quân Turki Al-Maliki cho biết máy bay gặp sự cố kỹ thuật khi đang hoạt động trên lãnh thổ Ảrập Xêút. Theo thông tin được hãng thông tấn Ảrập đăng tải, vụ tai nạn khiến cả hai thành viên tổ bay thiệt mạng.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi đưa ra tuyên bố khác về nguyên nhân vụ việc. Tối 17/10, người phát ngôn Houthi Yahya Saree khẳng định lực lượng này đã bắn hạ một trực thăng Apache của Ảrập Xêút tại cùng khu vực.

Hiện chưa có bằng chứng độc lập được công bố để xác nhận tuyên bố của Houthi. Thông tin từ hai bên cũng chưa thống nhất về loại máy bay liên quan: phía liên quân nói trực thăng trinh sát AH-6i gặp sự cố kỹ thuật, trong khi Houthi tuyên bố đã bắn hạ một chiếc Apache.

Vụ việc xảy ra khi cuộc xung đột tại Yemen, sau giai đoạn đình chiến kéo dài khoảng bốn năm, đã bùng phát trở lại và gia tăng cường độ. Tháng trước, Houthi chiếm giữ một số vị trí chiến lược dọc bờ Biển Đỏ, đồng thời mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu của Ảrập Xêút.

Các mục tiêu bị Houthi tấn công bao gồm tàu chở dầu trên Biển Đỏ, cơ sở dầu mỏ và sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh. Đáp lại, liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu, ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, liên tục không kích các khu vực do Houthi kiểm soát.

Houthi cũng tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ảrập Xêút và chiếm giữ các khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Tuyến hàng hải này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận tải quốc tế, kết nối châu Á với châu Âu thông qua kênh đào Suez của Ai Cập.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz cũng chịu sức ép từ những diễn biến liên quan Iran, nguy cơ gián đoạn tại Biển Đỏ càng làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận chuyển năng lượng và thương mại toàn cầu.

Theo thông tin do Houthi công bố, các cuộc không kích của Ảrập Xêút tại Yemen ngày 17/10 khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em. Thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Trước tình hình căng thẳng, Quốc hội Ai Cập dự kiến tổ chức phiên họp khẩn cấp ngày 18/10 sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đề nghị các nghị sĩ cho phép hỗ trợ Ảrập Xêút phòng vệ trước các cuộc tấn công của Houthi.

Ông Sisi tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ Ảrập Xêút nếu lãnh đạo nước này đề nghị, đồng thời nhấn mạnh Cairo chỉ đề cập hoạt động phòng thủ, không phải phát động chiến tranh hay tấn công bất kỳ bên nào.

Việc Kingdom Centre yêu cầu nhân viên làm việc từ xa, trong khi hai phi công Ảrập Xêút thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần biên giới Yemen, cho thấy sức ép an ninh đang gia tăng đối với vương quốc vùng Vịnh. Trong bối cảnh các cuộc tấn công và đòn trả đũa tiếp diễn, nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục đe dọa an ninh khu vực và những tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại quốc tế.

Hình ảnh cắt từ video camera giám sát (CCTV), được trình chiếu trên màn hình tại cuộc họp báo của liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu ở Riyadh ngày 15/10/2026, cho thấy vụ tấn công mà liên quân cáo buộc lực lượng Houthi thực hiện nhằm vào sân bay quốc tế Abha ngày 7/10/2026. Nguồn: CNA.